Neu-Ulm | Polizeibeamte mit Messer bedroht

Am Dienstagmorgen wurde ein 54-jähriger Neu-Ulmer von Polizeibeamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm an seiner Wohnanschrift in Offenhausen aufgesucht, da gegen ihn ein Vorführungsbefehl des Amtsgerichtes Neu-Ulm besteht.

Der Betroffene öffnete den Polizeibeamten die Wohnungstüre und hielt dabei ein Küchenmesser in der Hand. Mit der Messerklinge zeigte er dabei in Richtung der Polizeibeamten. Daraufhin wurde der Betroffene von den Polizeibeamten zu Boden gebracht und gefesselt. Im Nachgang äußerte er gegenüber den Beamten, dass er sie doch besser hätte „abstechen“ sollen. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden nicht verletzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet

