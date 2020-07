Neu-Ulm | Randalierer schlagen mit Metallaschenbecher auf Wirtin ein

Am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, gerieten mehrere junge Männer in einer Bar in der Neu-Ulmer Innenstadt in Streit. Die Beteiligten verließen hierauf zunächst die Bar, wollten sie aber wenig später wieder betreten. Um weitere Konflikte zu vermeiden, verweigerte das Wirtsehepaar den vier Männern im Alter von 25 bis 34 Jahren den Zutritt zum Lokal.

Diese benutzten hierauf einen freistehenden Metallaschenbecher, um damit die Wirtsleute anzugreifen. Hierbei wurde die 56 Jahre alte Wirtin so am Arm verletzt, dass sie mit dem Rettungswagen in eine örtliche Klinik gebracht werden musste. Auch ging die Schaufensterscheibe eines benachbarten Geschäftes zu Bruch.

Beim Eintreffen der alarmierten Streifen befanden sich die Aggressoren noch vor Ort. Gegen die Männer wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.