Die Brücke, die zwischen Memmingen und Memmingerberg über den Haienbach führt, wurde vom städtischen Tiefbauamt erneuert und ist nun wieder zugänglich.

Die alte Brücke unbekannten Baujahres erwies sich nach der letzten Brückenprüfung als dringend erneuerungsbedürftig. Eine Sanierung konnte wirtschaftlich nicht mehr durchgeführt werden, so dass sie abgerissen werden musste.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden neue Widerlager für die Brücke betoniert und der Fertigteilüberbau eingebaut. Letzte Arbeiten an den anschließenden Wegen wurden kürzlich durchgeführt, so dass die Brücke nun wieder für Radfahrer und Fußgänger freigegeben werden konnte. Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf rund 230.000 Euro, die jeweils zur Hälfte von der Stadt Memmingen und der Gemeinde Memmingerberg getragen werden.