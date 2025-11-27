Newsletter
Politik & Wirtschaft
Neubaur warnt Wirtschaft vor Annäherung an AfD

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) warnt den Verband der Familienunternehmen vor der Annäherung an die AfD.

Neubaur Warnt Wirtschaft Vor Annäherung An Afd
Mona Neubaur (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Ankündigungen verschiedener Wirtschaftsverbände, die Brandmauer zu relativieren, ist ein schwerer Fehler – politisch wie wirtschaftlich. Wer heute den Schulterschluss nach rechts auch nur andeutet, spielt mit der Stabilität, von der unsere Unternehmen leben”, sagte Neubaur der “Rheinischen Post” (Donnerstag). “Verlässliche Märkte brauchen verlässliche Demokratie.”

Neubaur ergänzte: “Als Wirtschaftsministerin sage ich klar: Eine starke Wirtschaft entsteht nicht durch das Flirten mit autoritären Kräften, sondern durch Rechtsstaatlichkeit, offene Märkte und ein gesellschaftliches Klima, das Innovation möglich macht.”

Die Ministerin appellierte: “Unternehmerinnen und Unternehmer, die Verantwortung über Generationen tragen, wissen: Extremismus ist ein Risiko – kein Geschäftsmodell. Deswegen appelliere ich an alle verantwortlichen Stimmen in den Verbänden: Kehren Sie zurück auf den Boden unserer gemeinsamen demokratischen Werte. Darauf baut unsere Wirtschaft. Darauf baut unser Land.”

Neueste Artikel