Bild: Feuerwehr Neuburg
Polizeimeldungen Bayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Neuburg a.d. Donau – Autofahrerin prallt nach Krampfanfall gegen Hauswand

NEUBURG. Eine 36-jährige Autofahrerin ist am Montagnachmittag (08.12.2025) in der Münchener Straße nach einem Krampfanfall mit ihrem Fahrzeug gegen eine Hauswand gefahren.

Gegen 15.45 Uhr war die Frau mit ihren drei Kindern im Alter von 4, 8 und 9 Jahren auf der Hechtenstraße unterwegs und bog nach links in die Münchener Straße ein. Aus bislang ungeklärter Ursache erlitt sie dabei einen Krampfanfall, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Fassade eines Gebäudes.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Fahrerin wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur Untersuchung in die Klinik Neuburg gebracht.

