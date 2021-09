Neuburg an der Donau | Von einem Lastwagen erfasst und überrollt worden ist am Mittwochmorgen eine 53-jährige Radfahrerin aus Unterstall. Sie hatte Glück im Unglück: Ihre Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich.

Die Frau befuhr am Mittwoch gegen 7 Uhr die Ingolstädter Straße in Richtung Elisenbrücke. Sie wollte die Monheimer Straße bei Grün geradeaus überqueren. Dabei wurde sie nach Angaben der Polizei von einem 69-jährigen Lkw-Fahrer aus Burgau, der in gleicher Richtung in die Monheimer Straße nach rechts abbiegen wollte, übersehen und erfasst.

Nach der Erstversorgung der verunfallten Radfahrerin und Übergabe an den Rettungsdienst, übernahm die Feuerwehr die weiteren Absicherungsmaßnahmen an der Einsatzstelle und richtete eine örtliche Umleitung ein. Aus Richtung Ried wurden die Fahrzeuge von der Feuerwehr Ried über den Geißgarten gelotst.

Nach einer Stunde konnte die Straße wieder für den Verkehr frei gegeben werden.

