Neuburg an der Donau | Ein PKW war in der Nacht in der Münchener Straße, am dortigen Oswaldplatz, in ein Musikgeschäft gefahren. Der nach ersten Informationen betrunkene Fahrer blieb bei diesem Unfall zum Glück unverletzt. Er fuhr genau zwischen einer massiven Betonmauer und einer anderen Abmauerung in den Ausstellungsraum des Musikgeschäftes.

Zunächst wurde das Fahrzeug gesichert und Teile des Eingangsbereiches entfernt, damit das Auto dann wieder aus dem Laden rausgezogen werden konnte. Nach der Bergung des Fahrzeuges durch einen Abschleppunternehmer rückten die ersten Einsatzkräfte wieder ein.

Allerdings musste noch durch die Besatzung des Rüstwagens und des Versorgungs LKW eine Notverschalung im Eingangsbereich durchgeführt werden.

Der entstandene Sachschaden am Gebäude und der zerstörten Instrumente im Gebäude ist beträchtlich.