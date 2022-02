Neuburg | Flammen schlagen meterhoch aus Schornstein von Recycling-Betrieb

Großeinsatz am Samstagmittag (19.02.2022) für die Feuerwehr im Industriegebiet in Neuburg an der Donau, im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. In der Filteranlage und einem Trockner von einem Glas-Recycling-Betrieb ist ein Brand ausgebrochen.

Anfänglich gingen die Einsatzkräfte nicht von einer ganz so großen Lage aus, jedoch zündete das Feuer durch und plötzlich schlugen die Flammen meterhoch aus dem Schornstein des Unternehmens. Eilig gab die Einsatzleitung den Befehl zur Evakuierung des Gebäudes. Glücklicherweise haben die Kameraden den Brand schnell unter Kontrolle und er kann nicht auf andere Gebäudeteile übergreifen.

Ein Feuerwehrmann wurde im Einsatz verletzt und vom Rettungsdienst in das Krankenhaus transportiert. Die Löscharbeiten ziehen sich vermutlich noch mehrere Stunden hin, weswegen das Bayerische Rote Kreuz jetzt dann eine Verpflegungsstelle für die Einsatzkräfte aufbaut.