In einem Holzfertighaus in Ludwigsmoos im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist es am Samstag (28.01.2023) zu einem Brand gekommen.

Die sich im Gebäude befindliche Sauna brannte aus. Das problematische daran: Die Flammen haben sich unter die Verkleidung des Holzfertighauses gefressen und verursacht nun eine große Rauchentwicklung. Für die Feuerwehr bedeutet dies nun einen großen Aufwand bei den Löscharbeiten. Zwei Personen trug von dem Brand leichte Verletzungen davon.