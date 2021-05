Neue Ausstellung im Sisi Schloss | Elisabeth & Maria Theresia – Frauenpower im Hause Habsburg

Elisabeth & Maria Theresia Frauenpower im Hause Habsburg ,so heißt die diesjährige Sonderausstellung im Sisi Schloss in Unterwittelsbach. Zwei außergewöhnliche Monarchinnen der Habsburger treffen sich zum Rendezvous im Wittelsbacher Schloss. In der neuen Ausstellung geben die beiden starken Frauen Einblicke in ihr Leben.

Dem Mythos Sisi auf der Spur…

Eine multimediale Inszenierung will das Leben Elisabeths von Kindheit bis zu ihren tragischen Tod bei einem Attentat vor einem Genfer Hotel beleuchten und geht der Frage nach, wie der Mythos „Sisi“ entstand. Der Besucher darf die Zwänge des Wiener Hofes erleben, macht sich ein Bild von dem Schönheitskult der Kaiserin und geht mit ihr auf Reisen. Auch Nachbildungen von Kleidern der Kaiserin können hautnah betrachtet auf sich wirken lassen.

Frauenpower im Hause Habsburg…

Maria Theresia und Elisabeth prägten die Habsburger Monarchie bahnbrechend für das neue Bild des vermeintlich schwachen Geschlechts, indem sie Stärke zeigten und Mut bewiesen. Die eine war eine Herrscherin, die im Barock den Spagat zwischen Lebensfreude und politischer Klugheit zu schaffen hatte. Die andere musste als junge Kaiserin das strenge höfische Zeremoniell ertragen, nahm aber gleichzeitig großen Einfluss auf die politischen Geschicke ihrer Zeit. Lebenslust war die Eigenschaft beider Frauen, ebenso die Neugierde an der Welt und der Sinn für das Schöne, wodurch sie den Stil dieser Zeit mit beeinflussten.

Eigentlich sollte die Ausstellung am 8. Mai beginnen. Sie wird erst geöffnet, wenn eine Inzidenz unter 100 in der Region erreicht wird.