Sonntag, Oktober 19, 2025
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Neue Bahn-Chefin will kompletten Neuanfang

Von DTS Nachrichtenagentur

Die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla will den Konzern und das Unternehmen massiv umbauen und die Qualität der Deutschen Bahn dadurch deutlich verbessern.

Neue Bahn-Chefin Will Kompletten Neuanfang
Evelyn Palla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir drehen den Konzern auf links: Ich setze auf einen kompletten Neuanfang”, sagte Palla der “Bild am Sonntag”. “Dafür müssen wir alles anders machen als vorher.”

Die neue Bahn-Chefin kündigte harte Einschnitte in der Zentrale an: “Ich überprüfe jeden Job auf den Mehrwert für unsere Kunden. Die Verwaltung muss dem Eisenbahner dienen.” Viele Entscheidungen sollen demnach nicht mehr im Bahntower an den Schreibtischen getroffen werden: “Ich mache die Macher vor Ort zu den Entscheidern. Sie sind das Rückgrat unseres Unternehmens. Auch sie verdienen einen Neuanfang.”

Palla kündigte auch Veränderungen für die Chefetage und Top-Manager an: “Mein Anspruch ist, weniger Bürokratie bei der Bahn.” Es solle deutlich mehr Raum für “Macher” geschaffen werden. “Entscheidungen werden zukünftig dort getroffen, wo die Verantwortung liegt, und nicht drei Etagen höher.”

Auch schmutzige Züge, schmuddelige Bahnhöfe und geschlossene, defekte Bordbistros soll es in Zukunft nicht mehr geben. “Unsere Züge und Bahnhöfe sind unsere Visitenkarte. Ich werde mich um mehr Sauberkeit und Komfort kümmern. Es soll in den Zügen einfach so angenehm wie möglich sein. Auch die Bahnhöfe sind hier sehr wichtig. Da stecken wir zusätzliche Kraft rein, um sie einladender zu gestalten”, so Palla gegenüber “Bild am Sonntag”.

Für Bahnkunden soll es künftig einen digitalen “Baustellen-Melder” geben, um die Reise besser planen können. Die Baustellen sollen “besser als bisher im DB Navigator integriert” sein.

