Neue Baustellen im Stadtgebiet Augsburg ab Montag

Aktuell wird wieder an vielen Ecken in Augsburg gegraben und gebaut. Ab Montag kommen vier Baustellen hinzu, die Einfluss auf den Verkehr haben werden.

Am Montag, 27. April, beginnen in der Stadtbachstraße auf Höhe der MAN die Wasser- und Brückenbauarbeiten. Durch die Arbeiten muss die komplette Fahrbahn auf zwei Spuren verengt werden. Beide Fahrtrichtungen bleiben jedoch aufrechterhalten. Fußgänger und Radfahrer werden verkehrssicher umgeleitet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November an.

Ab Montag, 27. April, werden in der Beethovenstraße Einmündung zu Schießgrabenstraße Arbeiten an einem Fernwärmeschacht durchgeführt. Dadurch ist die Beethovenstraße im Bereich der Maßnahme für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Die Schießgrabenstraße

ist eingeengt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Mai an.

Nach dem die Straßenbauarbeiten im Unteren Graben weitgehend abgeschlossen sind, fangen ab Montag, 27. April, Restarbeiten an der Kanalleitung durch eine Spezialfirma an. Da die Straße nicht mehr aufgegraben wird, handelt es sich bei dieser Maßnahme um temporäre Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr im Bereich zwischen dem Stadtbach und dem Stephinger Berg.Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Mai an.

In der Henesiusstraße bzw. Pulvergäßchen werden ab Montag, 27.April, die Straßenbauarbeiten fortgeführt, die bis jetzt im Unterem Graben stattfanden.Dadurch werden die o.g. Straßen nacheinander für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Mitte Mai an.