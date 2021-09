Neue DAX-Unternehmen offiziell verkündet

Die Deutsche Börse hat die zehn neuen DAX-Unternehmen am am Freitagabend offiziell verkündet. Neben dem Stuttgarter Autobauer Porsche sind auch der Flugzeugbauer Airbus, der Internetversand Zalando, Sportartikelhersteller Puma, der Pharmazulieferer Sartorius, Siemens Healthineers, der Duftzulieferer Symrise, der Chemiekonzern Brenntag, der Essenslieferant Hellofresh und die Medizintestfirma Qiagen nun neuerdings Teil des bedeutendsten deutschen Aktienindex. Mit der Erweiterung soll einerseits eine größere Abdeckung wichtiger Branchen in der deutschen Wirtschaft erreicht werden, andererseits reagiert man damit auch auf den Bilanzskandal um das ehemalige DAX-Mitglied Wirecard, hieß es.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 3. Dezember 2021.