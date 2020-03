Neue Dienstellenleiter bei der PI Augsburg Mitte und der KPI Augsburg

Polizeipräsident Michael Schwald begrüßte am gestrigen Montag (02.03.2020) Polizeidirektor Andreas Schaumaier als neuen Dienststellenleiter bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte.

PD Schaumaier begann seine Polizeikarriere im Jahr 1985 als Polizeipraktikant bei der PI Erding. Nach erfolgreicher Anstellungsprüfung 1988 war er zunächst in der Einsatzhundertschaft bei der I. Bereitschaftspolizeiabteilung in München eingesetzt, wo er 1990 Gruppenführer wurde.

Es folgte der Aufstieg in den gehobenen Dienst (3. QE). Nach erfolgreichem Studium bekleidete er zahlreiche Führungsfunktionen im gehobenen Dienst bis zum Aufstieg in den höheren Dienst (4.QE).

Nach der Rückkehr vom Studium aus Münster war er von 2004 bis 2012 Leiter der IuK-Koordinierungsstelle. Von 2012 bis 2015 folgten mehrere Verwendungen innerhalb des PP München, bis er im Jahr 2015 Dienststellenleiter der PI 43 (Olympiapark) wurde. Andreas Schaumaier leitete zuletzt u. a. die Projektgruppe Body-Cam.

Im Anschluss begrüßte er den ehemaligen Dienststellenleiter der PI Augsburg Mitte, LPD Dirk Schmidt, als neuen Leiter der Augsburger Kriminalpolizei.

Dirk Schmidt (jetzt Leitender Kriminaldirektor) trat 1986 seine Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst (2. QE) an. Bereits 1989 gelang ihm der Aufstieg in den gehobenen Dienst (3. QE).

Nach erfolgreichem Studium im Jahr 1992 war er zunächst als stellvertretender Zugführer beim USK in Dachau eingesetzt. Nach mehreren Stationen im Aufstiegsverfahren für den höheren Dienst (4. QE) begann er 2001 sein Studium und kehrte 2003 erfolgreich aus Münster zurück.

Von 2003 an war er bereits als stellvertretender Leiter bei der KPI Augsburg tätig, bis er 2006 die Leitung der KPI Z beim PP Schwaben Nord übernahm. Von 2014 bis 2018 wurde er ins StMI nach München berufen, um dann im Oktober 2018 als Leiter der PI Augsburg Mitte nach Augsburg zurückzukehren.

