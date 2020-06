Neue Ermittlungen zur 2007 verschwundenen „Maddie“ McCann – 43-jähriger Deutscher festgenommen

Im Zusammenhang mit dem Verschwinden des damals 3-jährigenbritischen Mädchens Madeleine Beth McCann am 03.05.2007 aus einer

Appartementanlage in Praia da Luz in Portugal ermittelt die Staatsanwaltschaft

Braunschweig gegen einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen des

Verdachts des Mordes.



Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften

Sexualstraftäter, der unter anderem auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern

verurteilt worden ist.

Derzeit verbüßt der Beschuldigte in anderer Sache eine längere Haftstrafe.

Der Beschuldigte lebte zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve, unter

anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. Nach

hier vorliegenden Erkenntnissen ging er in dieser Zeit im Raum Lagos mehreren

Gelegenheitsjobs, unter anderem in der Gastronomie, nach.

Weitere Anhaltspunkte legen nahe, dass er seinen Lebensunterhalt zudem durch die

Begehung von Straftaten, darunter Einbruchdiebstähle in Hotelanlagen und

Ferienwohnungen sowie Drogenhandel, bestritt.

Jaguar war in Augsburg zugelassen

Im Rahmen der Aufklärung der Tatumstände geht es insbesondere um die Feststellung des tatsächlichen Aufenthaltsortes des Beschuldigten zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt am 03.05.2007 in Praia da Luz/Portugal, der zwischen 21:10 Uhr und 22:00 Uhr am Tattag liegt.

Der Tatverdächtige nutzte zur tatkritischen Zeit einen dunkelfarbenen Jaguar XJR 6, über die konkrete Zulassung vor der Tat liegen keine Erkenntnisse vor, die letzte bekannte Zulassung nach dem Tattag war von der Stadt Augsburg, sowie einen weiß-gelben VW T3 Westfalia mit portugiesischer Zulassung. Es liegen Hinweise vor, wonach er eines dieser Fahrzeuge zur Begehung der Tat genutzt haben könnte.

Darüber hinaus nutzte er im fraglichen Tatzeitraum mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die portugiesische Mobilfunknummer + 351 912 730 680. Mit einer bislang unbekannten Person wurde am 03.05.2007 zu einer tatrelevanten Zeit im Bereich von Praia da Luz ein Telefonat geführt. Der Gesprächsteilnehmer nutzte hierbei die portugiesische Rufnummer + 351 916 510 683. Der Nutzer dieser Nummer kommt als wichtiger Zeuge in Betracht, hielt sich während des Telefonats aber nicht in dem Bereich auf.

Das Bundeskriminalamt sowie die Staatsanwaltschaft Braunschweig bitten Sie um Ihre Mithilfe:

Können Sie Angaben zu den vom Tatverdächtigen genutzten Fahrzeugen machen bzw. haben Sie diese Anfang Mai 2007 gesehen oder haben Kenntnis über ihre Abstellorte im genannten Zeitraum?

Können Sie Angaben zu den genannten Rufnummern bzw. deren Nutzern im Mai 2007 machen?

Können Sie Angaben zu den abgebildeten Häusern, Zimmern oder sonstigen Anlaufpunkten machen?

Haben Sie sich Anfang Mai 2007 an der Algarve aufgehalten und verfügen ggf. noch über Bildmaterial wie Urlaubsfotos oder Videos?

Standen Sie in Kontakt zu einer Person, welche in Verbindung zu den gezeigten Fahrzeugen, Gebäuden und Telefonnummern stand und können Sie Angaben zu dessen Aufenthalt Anfang Mai 2007 machen?

Wurden Sie möglicherweise selbst Opfer einer Straftat durch diese Person?

Weiterhin besteht Anlass zur Annahme, dass es neben dem Täter selbst noch weitere Personen gibt, welche über konkretes Wissen zum möglichen Tathergang und ggf. Ablageort der Leiche verfügen. Diese Personen bitten wir ausdrücklich, sich zu melden und ihr Wissen mitzuteilen.

Detailinformationen zu den Fahrzeugen:

Fahrzeug 1: Jaguar XJR 6

Farbe: dunkelrot / aubergine

Kennzeichen: Die letzte bekannte Zulassung nach dem Tattag war bei der Stadt Augsburg.

Verbleib: Der Verbleib des Fahrzeugs ist geklärt.

Fahrzeug 2: VW T3 Westfalia

Farbe: weiß / gelb

Kennzeichen: Im Mai 2007 waren portugiesische Kennzeichen am Fahrzeug montiert.

Verbleib: Der Verbleib des Fahrzeugs ist geklärt.

Hinweis: Der Beschuldigte war nicht Halter des Fahrzeugs. Der Halter ist als Tatverdächtiger auszuschließen.

Wir bitten Sie, Ihre Hinweise dem Bundeskriminalamt unter + 49 (0) 611 / 55 -18444 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.