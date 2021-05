Neue Erstimpfungstermine im Landkreis Augsburg erst wieder in gut zwei Wochen möglich

Da die bayernweiten Impfstofflieferungen derzeit nahezu vollständig für Zweitimpfungen benötigt werden, kommt es auch in den Prioritätsgruppen 1 und 2 im Landkreis Augsburg zu längeren Wartezeiten. „Wir gehen aktuell davon aus, dass wir in etwa zwei Wochen neue Termine für Erstimpfungen vergeben können“, schätzt Landrat Martin Sailer. Wie immer sei man hier aber von den tatsächlich gelieferten Dosen abhängig.

Aufhebung der Priorisierung in den Impfzentren

Wie es nach der von der Bundesregierung kommunizierten Aufhebung der Priorisierung in den Impfzentren ab dem 7. Juni weitergehen soll, ist dem Landratsamt noch nicht bekannt. „Leider liegen uns von der Regierung noch keine genaueren Informationen darüber vor, wie nach der Aufhebung der Priorisierung in den Bayerischen Impfzentren zu verfahren ist“, so Sailer. Die Systematik werde aber wohl über die Software BayIMCO vorgegeben werden. Sobald der Kreisverwaltungsbehörde diesbezüglich Neuerungen bekannt werden, wird sie auf ihrer Internetseite www.landkreis-augsburg.de/news-impfung hierüber informieren.

„Mich haben bereits zahlreiche Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern aus der Priorität 3 erreicht, die mich fragen, ob sie nun nicht mehr zu einer gefährdeten Gruppe gehören und die sich eine Stellungnahme wünschen, weil die Entscheidung der Aufhebung für sie nicht nachvollziehbar ist“, berichtet Sailer. In der Vergangenheit hat er bereits mehrfach betont, dass ein Aufheben der Prioritätengruppen seiner Auffassung nach erst dann Sinn macht, wenn es ausreichend Impfstoff gibt und alle eine Aussicht auf mindestens eine Erstimpfung haben. Er ist sich sicher: „Wenn sich der Impfneid und der Wettstreit um die Impfungen nicht deutlich verschärfen sollen, muss jetzt dringend nachgesteuert werden. Die Bayerische Staatsregierung muss über den Bund die Impfstoffversorgung aufbohren lassen und sicherstellen. Zudem sollte sie ernsthaft über ihre aktuelle Impfstrategie und die Vermittlung dieser gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern nachdenken. Alles andere sorgt nur für noch mehr Verunsicherung und Missgunst in unserer Gesellschaft.“

Erreichbarkeit der Impfregistrierungs-Hotline verändert sich

Ab Dienstag, 1. Juni 2021, ändert sich die Erreichbarkeit der Impfregistrierungs-Hotline 0821 3102 3999 des Landkreises Augsburg. „Da die Anrufzahlen in der Vergangenheit insbesondere an Wochenenden und Feiertagen stets rückläufig waren, sparen wir hier künftig unsere Personalkapazitäten ein und besetzen unsere Hotline lediglich während der regulären Öffnungszeiten des Landratsamtes“, so Landrat Martin Sailer. Eine Ausnahme wird es in der Impfregistrierungs-Hotline am Freitag, 4. Juni 2021, geben. An diesem Brückentag ist das Landratsamt zwar geschlossen, die Hotline wird aber regulär von 7.30 bis 12.30 Uhr besetzt sein.