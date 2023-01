Die Messe Augsburg startet hervorragend ins neue Jahr: kurz vor Jahreswechsel konnte mit der Fachmesse Coiltech Deutschland eine neue Veranstaltung für den Messekalender gewonnen werden. Die internationale Fachmesse ist der größte Portfoliozugewinn der Geschichte. Die Messe Augsburg baut ihre Position als Plattform für Fach-Veranstaltungen rund um Spezialthemen weiter aus.

Bereits im März 2023 findet die Coiltech Deutschland, die von QUICKFairs S.r.l. aus Mailand, Italien, veranstaltet wird, das erste Mal in Augsburg statt. Über 300 Aussteller aus 25 Ländern präsentieren sich und ihre Produkte, Dienstleistungen und Lösungen im Bereich der Spulenwickeltechnik in drei Hallen im Messezentrum Augsburg. Zur Messedurchführung am 29. und 30. März 2023 werden rund 3.000 internationale Besucher erwartet.

Sebastian Küster, CEO QUICKFairs S.r.l.: „Wir freuen uns darauf, die Coiltech Deutschland in Augsburg fortzuführen und weiterzuentwickeln. Das Messegelände und seine Betreibergesellschaft passen zu uns, weil sie wie wir die Interessen der Aussteller und Besucher in den Mittelpunkt stellen.“

„Ich freue mich sehr, dass sich immer mehr nationale und auch internationale Veranstalter für den Standort Augsburg entscheiden“, so Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg. „Unser stark serviceorientiertes Team, das hochmoderne Messegelände und die perfekte Lage im Süden Deutschlands sind dabei nur einige unserer Stärken, mit welchen wir punkten.“

Veranstaltet wird die Coiltech Deutschland von QUICKFairs S.r.l. aus Mailand, Italien und ist eine Coil Winding Expo and Conference. Seit der Gründung im Jahr 2010 in Pordenone (Italien) entwickelte und etablierte sich die Veranstaltung zu einem wichtigen Branchentreffpunkt, welcher erstmals im Jahr 2022 vom Veranstalter auch in Deutschland platziert wurde. Das Ausstellerangebot umfasst Maschinen, Materialien, Techniken und Testequipment für die Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren und e-mobility Lösungen mit verschiedenen Spezialisierungsgraden. Die zwei weltweit wichtigsten Anbietermärkte für diese Branche befinden sich in Italien und Deutschland. Aussteller und Besucher können sich auf der Spulenwickeltechnik-Messe intensiv über die Entwicklung des Marktes, neue Technologien, Materialien und Verfahren austauschen. Die Coiltech Deutschland richtet sich insbesondere an Fachbesucher aus Produktion, Entwicklung und Einkauf.