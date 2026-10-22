Politik & Wirtschaft

Neue Ladesäulen für Elektroautos an Autobahnen geplant

Neue Ladesäulen für Elektroautos an Autobahnen geplant
E-Ladesäulen der Autobahn GmbH (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Das Bundesverkehrsministerium und die Autobahn GmbH des Bundes geben Flächen für zusätzliche Lademöglichkeiten für Elektroautos an Autobahnen frei. Das teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Bereits heute sei mehr als jeder vierte neu zugelassene Pkw rein elektrisch, und ein weiterer Anstieg werde erwartet.

Private Investoren sollen Schnellladesäulen an unbewirtschafteten Rastanlagen errichten können. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sagte, dass die Freigabe weiterer Flächen für Ladesäulen an unbewirtschafteten Rastanlagen zusätzliche schnelle Lademöglichkeiten direkt an der Autobahn schaffe. Das spare Autofahrern Zeit und Umwege. Das Vergabeverfahren für Investoren solle “so einfach wie möglich gestaltet” werden, um eine “angemessene Qualität und transparente Preise” sicherzustellen.

Die geplanten zusätzlichen Standorte sollen die im Rahmen des Deutschlandnetzes aufgebaute Schnellladeinfrastruktur an 200 unbewirtschafteten Rastanlagen ergänzen. Die Autobahn GmbH plant, im Frühjahr 2027 mit der Ausschreibung zu beginnen. Darüber hinaus fördert das Ministerium den Ausbau der Ladeinfrastruktur sowohl für Pkw als auch für Lkw mit verschiedenen Maßnahmen.

Author
Avatar-Foto

DTS Nachrichtenagentur

Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

IG-BCE-Chef schließt Führungsjob bei RAG-Stiftung aus
Bernreiter trifft Warken im Streit um Bahn-Nahverkehr
Länder wollen Finanzierung islamistischer Szene härter bekämpfen
AfD bleibt in Allensbach-Umfrage klar stärkste Kraft
Dax lässt nach – Nervosität der Anleger steigt
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns