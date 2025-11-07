Newsletter
Freitag, November 7, 2025
13.4 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium München
1 Min.Lesezeit

Neue mobile Videotürme stärken Sicherheit im Münchner Bahnhofsviertel

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Münchner Polizei hat kürzlich im südlichen Bahnhofsviertel zwei neue mobile Videotürme in der Schillerstraße/Adolf-Kolping-Straße und der Adolf-Kolping-Straße/Zweigstraße installiert. Diese Maßnahme ergänzt die bestehenden Systeme am Stachus und dem Alten Botanischen Garten und verstärkt damit die Sicherheitsinfrastruktur der Stadt weiter.

Hochmoderne Sicherheitstechnik für mehr Schutz

Polizeipräsident Thomas Hampel betonte die Bedeutung dieser Standortwahl: „Das südliche Bahnhofsviertel zählt zu den am stärksten frequentierten Innenstadtlagen Münchens und hat sich in den vergangenen Monaten als ein Kriminalitätsschwerpunkt unter anderem für Körperverletzungsdelikte und Betäubungsmittelverstöße entwickelt.“ Die neuen Kameras bieten erweiterte Überwachungsmöglichkeiten, um Straftaten effektiv aufzuklären und zu verfolgen. Die Türme sind mit einer 360°-Panoramaansichtskamera und Alarmsicherung ausgestattet, die flexible Einsatzmöglichkeiten bieten.

Umfassende Sicherheitsmaßnahmen im Bahnhofsviertel

Mit diesen zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen verfolgt die Münchner Polizei einen ganzheitlichen Ansatz zur Kriminalitätsbekämpfung. Videoüberwachung ist jedoch nur ein Teil der Strategie. Zur Verbesserung der Sicherheitslage sind weiterhin starke polizeiliche Präsenz und regelmäßige Kontrollen geplant. Darüber hinaus werden Maßnahmen wie bessere Beleuchtung, Sauberkeit und die enge Zusammenarbeit mit lokalen Gewerbetreibenden und Anwohnern vorangetrieben. Diese Maßnahmen werden im Rahmen der Taskforce Bahnhofsviertel in Kooperation mit dem Kreisverwaltungsreferat und anderen städtischen Einrichtungen umgesetzt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Über 400 Stellen bei Kuka in Augsburg vor dem Aus – Sorge um Traditionsstandort

0
Beim Augsburger Roboterhersteller Kuka spitzt sich die Lage zu:...
Augsburg Stadt

Eilmeldung: Vollsperrung der A8 bei Augsburg nach Unfall

0
Am Mittwochmorgen, 5. November, kam es auf der A8...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Augsburg | Erneuter Brand im maroden Parkhaus am Hotelturm

0
Am Donnerstagabend wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg gemeinsam mit der...
Vermischtes

Verschollene Habsburg-Juwelen in Kanada wieder aufgetaucht

0
Ein seit 100 Jahren verschollener Schatz der österreichischen Kaiserfamilie...

Neueste Artikel