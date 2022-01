Neue Mozart-App der Regio Augsburg Tourismus kommt messbar gut an

Im tristen Wintergrau, zumal in Corona-Zeiten, mit eingehausten Monumentalbrunnen und ohne eine überregional zugkräftige Ausstellung ist die Renaissancestadt Augsburg bis in die Ostertage im Städtetourismus nicht eben das, was man einen Hotspot nennt. Doch auch weit abseits der „klassischen“ Tourismussaison scheinen sich dieser Tage nicht wenige potenzielle Besucher schon mal vorab auf ihren Abstecher in die Mozartstadt Augsburg vorzubereiten.

Götz Beck, Tourismusdirektor der Regio Augsburg Tourismus GmbH, ist jedenfalls in diesem Punkt recht zufrieden: Seitdem die neue – von der Stiftung Deutsche Mozartstadt Augsburg geförderte – Mozart-App im November vorgestellt wurde, haben sich bereits mehrere hundert Mozart-Fans die neue App aus dem Google Play Store oder dem App Store von Apple heruntergeladen.

Dass diese App entstaubt, frisch, mitunter frech und frivol zu 17 der Augsburger Mozartstätten informiert, kommt bei den Nutzern offenbar gut an. Wer im App Store von Apple und im Google Play Store nach dem Stichwort „Mozart“ sucht, fand die App der Regio Augsburg Tourismus GmbH zuletzt jedenfalls in beiden Stores – abgesehen von bezahlten Werbeanzeigen – an oberster Stelle.

Erfreulich, findet Augsburgs Tourismuschef, zumal die unterstützende Printwerbung und Pressearbeit zur neuen App erst in den kommenden Wochen und Monaten die volle cross-mediale Wirkung mit Kontaktzahlen im sechsstelligen Bereich entfalten wird. Das Angebot trifft wohl auch deshalb auf eine rege Nachfrage, weil sich die Wünsche von Städtetouristen in der Zeit der Pandemie massiv verändert haben. Individuelle Stadterkundungen und Spaziergänge an der frischen Luft stehen nun ganz oben auf der Wunschliste. Wer darauf jetzt mit spannenden Themen und attraktivem Storytelling darauf reagieren kann, passt sich damit Bedürfnissen der Gäste in Corona-Zeiten an, so Beck. Da das Prinzip der Führung per interaktiver App offenbar gut funktioniert, denkt man bei der Regio Augsburg Tourismus GmbH derzeit bereits über eine weitere App zu einem zweiten prominenten Augsburger Themenschwerpunkt nach.