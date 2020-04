Neue Late-Night-Show mit Oliver und Amira Pocher bei RTL: „Pocher – gefährlich ehrlich!“

Jetzt gibt’s Pocher-Power Hoch²: Deutschlands schlagfertigster Entertainer Oliver Pocher moderiert erstmalig gemeinsam mit seiner Ehefrau Amira als Sidekick eine neue Late-Night-Show bei RTL! Los geht es mit „Pocher – gefährlich ehrlich“ live am Fr., 15. Mai 2020, 23:15 Uhr (die Ausstrahlungstermine der drei weiteren Sendungen sind noch offen und werden zeitnah nachgereicht). Oliver Pocher: „Es wird dringend Zeit für eine gefährlich ehrliche Sendung bei RTL. Und es wird Zeit für eine Sendung, die sich alles traut, kein Blatt vor den Mund nimmt und genau hinschaut, was so alles auf den Kanälen passiert. Bei Instagram, TikTok, Facebook. Achtung, Achtung, ich habe Zeit und ich gucke sogar noch das gute alte Fernsehen.“

Der Titel „Pocher – gefährlich ehrlich!“ ist dabei Programm, denn die beiden verbindet nicht nur ihr ganz spezieller Humor, sondern auch ihre besondere Haltung, Dinge beim Namen zu nennen. Neben Ehefrau Amira ist das Handy Oliver Pochers ständiger Begleiter. Mit fast 2 Millionen Instagram-Abonnenten ist der „kampferprobte“ Wendler-Fan, Moderator, Podcaster, Influencer und Comedy-Star permanent online. In der neuen Show werden seine aktuellsten und lustigsten Instagram-Inhalte offen und ehrlich mit den TV-Zuschauern geteilt – immer unter den kritischen Augen von Ehefrau Amira, denn die weist ihrem Göttergatten gerne auch mal Schranken auf, wo Olli übers Ziel zu galoppieren droht. Daneben begrüßen die Pochers in jeder Show einen besonderen Gast, der sich auf alles gefasst machen muss. Unglaubliche Studioaktionen, lustige Talks und kuriose MAZ-Einspieler machen die neue Pocher-Show zu einem bissig-komischen TV-Event.

Oliver Pocher und sein Handy sind eins. Er hat es immer und überall dabei. Und das ist gut so. Denn sein Telefon zeichnet alles auf, was der Comedy-Star macht. Online wie offline. Rund um die Uhr, 24/7 und das an 365 Tagen im Jahr. Seine ständige Verfügbarkeit teilt Oliver Pocher jetzt endlich in seiner neuen Late-Night-Show mit den RTL-Zuschauern. Dabei hat er als Unterstützung und Sidekick seine Ehefrau Amira dabei und die lässt sich nichts gefallen. Kann Amira die Familienehre retten? Dazu begrüßt Oliver Pocher in jeder Show einen Gast und der muss mit wirklich allem rechnen: Aktuelle Beef-Stände, Rundumschläge gegen Influencer auf Instagram, unglaubliche Studioaktionen, lustige Talks, Netz-Spiele, Stand-Ups, MAZ-Einspieler, Video-Calls oder Gaga-Nummern… Alles ist möglich! Doch auch Olli muss aufpassen, denn Amira plaudert aus dem Nähkästchen und hat die Hosen an.