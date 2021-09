Neuer Athletiktrainer für die Augsburger Panther

Die Augsburger Panther haben die Position des Athletiktrainers mit Christian Däubler neu besetzt. Däubler arbeitete bereits in den vergangenen Wochen intensiv mit den Profis des PENNY DEL-Clubs zusammen und hat zu Beginn des Monats offiziell die Nachfolge von Gregor Grutschnig angetreten.

Grutschnig wechselte zurück in seine österreichische Heimat, wo er eine Stelle in der RB Hockey Academy in Salzburg angenommen hat.

Däubler ist seit vielen Jahren in der Fitnessbranche als Personaltrainer und Athletikcoach für Profisportler tätig. Dabei gehörten vor allem Eishockeyspieler zu seinen Klienten.

Sportmanager Duanne Moeser: „Nachdem sich in den vergangenen Monaten abzeichnete, dass es Gregor Grutschnig zurück nach Österreich zieht, haben wir uns intensiv mit einer Reihe Kandidaten für seine Nachfolge beschäftigt. Dabei hat Christian Däubler einen hervorragenden Eindruck hinterlassen und sich mit Gregors Unterstützung während der Saisonvorbereitung bestens einarbeiten können. Gregor wünschen wir für seine private und berufliche Zukunft nur das Beste und danken ihm für seinen Einsatz für die Augsburger Panther.“

Zusätzliche Verstärkung erfährt das Trainerteam der Panther in der Saison 2021-22 von Skills Coach Paul Ullrich. Ullrich ist Inhaber und Headinstructor der Skillz-Company. Ziel seiner Arbeit ist es, die Förderung und Weiterentwicklung eishockeyspezifischer Techniken durch gezielte Trainingseinheiten voranzutreiben und die Potentiale jedes Spielers individuell auszuschöpfen. So wird Paul Ullrich jeden Monat einige spezielle Trainingseinheiten mit den Pantherprofis durchführen.

„Wir freuen uns sehr, dass Paul Ullrich unser Trainerteam verstärkt. Jeder Spieler ist sehr dankbar für die zusätzlichen, sehr individuellen Tipps und Handlungsempfehlungen eines erfahrenen Skills Coaches wie Paul, alle sind mit großem Spaß und Interesse bei seinen Einheiten dabei“, so Moeser.