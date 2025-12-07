Newsletter
Sonntag, Dezember 7, 2025
10.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Neuer BSW-Generalsekretär wirbt für Wachstumskurs der Partei

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der neue BSW-Generalsekretär Oliver Ruhnert will das Wachstum der Partei vorantreiben. “Wir wollen weiter wachsen, wir wollen uns öffnen, wir wollen noch mehr Menschen für unsere Sache interessieren”, sagte er am Sonntag beim Bundesparteitag in Magdeburg.

Neuer Bsw-Generalsekretär Wirbt Für Wachstumskurs Der Partei
Oliver Ruhnert am 07.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Man habe bereits über 11.000 Menschen als Mitglieder gewinnen können. Darüber hinaus habe man festgelegt, dass es in Zukunft klare Abläufe geben werde, was neue Mitglieder betreffe. Es dürfe nicht mehr sein, dass Unterstützer teilweise über ein Jahr nichts von der Partei hören würden.

Ruhnert war am Vortag mit einem Ergebnis von 92,6 Prozent zum neuen Generalsekretär gewählt worden. Der ehemalige Fußballfunktionär folgte damit auf Christian Leye, der jetzt stellvertretender Parteivorsitzender ist.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Messerattacke in Ingolstadt: Frau von Ex-Partner erstochen, Ermittlungen laufen

0
INGOLSTADT, 06.12.2025. In Ingolstadt ereignete sich am Abend des...
Technik & Gadgets

Poller-Pumper: Augsburger Lehrer entwickelt Spiel zum Poller-Chaos am Christkindlesmarkt

0
In Augsburg sorgt der Christkindlesmarkt aktuell nicht nur für...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizei & Co

Kreis Lindau | Großeinsatz am Bahnhof Hergatz – und plötzlich kommt der Nikolaus

0
Am Freitagabend kam es gegen 19:50 Uhr zu...

Neueste Artikel