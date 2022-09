In den Impfzentren des Landkreises stehen nun die an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe für Auffrischimpfungen zur Verfügung. Die Ständige Impfkommission empfiehlt, für alle Auffrischimpfungen (Booster) ab 12 Jahren vorzugsweise einen der adaptierten Impfstoffe einzusetzen, da diese im Vergleich zu den bisherigen Impfstoffen eine verbesserte Antikörperantwort gegenüber verschiedenen Omikron-Varianten auslösen und gegenüber dem Wildtyp-Virus eine gleichbleibend gute Antikörperantwort erzielen.

Für diese Personengruppen empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Auffrischungsimpfung:

1. Allen Personen ab 12 Jahren wird grundsätzlich eine Auffrischimpfung (3. Impfung)

empfohlen, vorzugsweise mit einem Omikron-angepassten Impfstoff, die im

Regelfall 6 Monate nach abgeschlossener Grundimmunisierung oder

durchgemachter Infektion verabreicht wird.

2. Für folgende Personengruppen wird eine weitere Auffrischimpfung (4. Impfung)

empfohlen, vorzugsweise mit einem Omikron-angepassten Impfstoff, im Abstand

von 6 Monaten zum letzten immunologischen Ereignis (Impfung oder SARS-CoV-2-

Infektion):

a. Personen ab dem Alter von 60 Jahren

b. Personen im Alter ab 12 Jahren mit erhöhtem Risiko für schwere COVID-19-

Verläufe infolge einer Grunderkrankung, insbesondere Immundefizienz

c. Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere

solche mit direktem Patienten- bzw. Bewohnerkontakt

d. Bewohner in Einrichtungen der Pflege

e. Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in

Einrichtungen der Eingliederungshilfe

3. Bei besonders gefährdeten Personen (z.B. Hochbetagte, Personen mit

Immundefizienz) kann es sinnvoll sein – abhängig von den bisherigen

Antigenkontakten (Impfungen und Infektionen) nach dem 4. Ereignis (z.B. 2. 2

Auffrischimpfung) noch eine weitere (d.h. eine 5.) Impfstoffdosis zu verabreichen.

Auch hierfür gilt der 6-Monatsabstand zur letzten Impfung oder Infektion.

Die Impfzentren in Lindau und Lindenberg sind wie folgt geöffnet: