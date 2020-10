Neuer Einsatzort der Berufsfeuerwehr Augsburg in Kriegshaber

Der Startschuss für die Anpassung des Brandschutzes im Westen der Stadt Augsburg wurde diese Woche gegeben. Mobile Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr sind ab sofort im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Kriegshaber vor Ort im Einsatz und verstärken den Brandschutz im Augsburger Westen.

„Die zeitweise Abstellung von Einsatzkräften in den Westen der Stadt Augsburg ist eine wichtige und notwenige Weiterentwicklung des Brandschutzes im Augsburger Westen,“ sagt Branddirektor Dr. Andreas Graber. Mit dem neuen Einsatzfahrzeug und der nunmehr stationierten Staffel der Berufsfeuerwehr in Kriegshaber kann im Verbund mit den Freiwilligen Feuerwehren Kriegshaber, Oberhausen und Pfersee auch im Westen der Stadt weiterhin zu jeder Zeit das Sicherheitsniveau unter den steigenden Anforderungen einer weiter wachsenden Stadt gewährleistet werden.

Derzeit finden vor Ort Erprobungen verschiedenster neuer Feuerwehrtechniken, wie beispielweise dem Kombinationsfahrzeug MAGIRUS MULTISTAR, statt. Die Feuerwehr in Augsburg geht damit neue und innovative Wege, die auch bereits in überörtlichen Verbänden positiv aufgenommen wurden.

„Der neue Einsatzstandort der Berufsfeuerwehr ist eine wichtige Stärkung der Feuerwehr im Augsburger Westen. In Zusammenarbeit mit der sehr guten und bewährten Arbeit der

Freiwilligen Feuerwehr Kriegshaber ist so ein schneller, effektiver Einsatz weiterhin gewährleistet. Dem Schutz von Leib, Leben und Eigenturm der Augsburger Bürgerinnen und Bürger kommt höchste Bedeutung zu. Auch in finanziell schwierigen Zeiten steht die Stadt Augsburg zu ihren Feuerwehren“, so Ordnungsreferent Frank Pintsch. Durch das hohe Engagement der Freiwilligen Feuerwehr Kriegshaber und der Berufsfeuerwehr wird dieser erste notwendige Schritt auf dem Weg zur dritten Feuerwache möglich.