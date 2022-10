Schwarzmarkt für die Zocker? Welche unerwünschten Folgen der neue Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland hat

Gebannt hatte die deutsche Zockerszene auf den 1. Juli 2021 gewartet. Denn an diesem Tag erlangte der aktuelle Glücksspielstaatsvertrag seine Gültigkeit. Nach zwei Jahrzehnten Abstinenz durften die Spielfans auch wieder ihrer online ihrer Leidenschaft fürs Glücksspiel frönen. Online Casinos waren aufgrund des Glücksspielverbots für virtuelle Angebote 20 Jahre nicht besuchbar. Das neue Gesetz hob diese Regelung nun bundesweit auf. Dies freute natürlich die Zockerfamilie ebenso wie die Betreiber der Online Casinos. Doch dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Öffnung auch negative Folgen mit sich bringt.



Die Fakten des neuen Vertrags

Der neue Glücksspielstaatsvertrag ist ein gemeinsames Regelwerk aller Bundesländer. Dies muss ausdrücklich betont werden – denn bislang hatte sich Schleswig-Holstein aus solchen Verträgen regelmäßig ausgeklinkt. Nun gibt es also die angestrebte Einheit, die das Glücksspiel in Deutschland reguliert. Der Vertragsinhalt kurz und knackig auf den Punkt gebracht: Online Casinos, die über eine deutsche Lizenz verfügen, wird nun unter strengen Voraussetzungen gestattet, legal am Markt des Glücksspiels zu operieren.



Die Kriterien in aller Kürze: Minderjährigen oder gesperrten Spieler sind von der Teilnahme am Glücksspiel generell ausgeschlossen. Für berechtigte Spielerinnen und Spieler gilt ein maximaler Einsatz von monatlich. Das Verrechnen von Einsatz und Gewinnen ist ebenso wenig erlaubt wie das Bewerben oder Verlinken andere Glücksspielangebote. Weiterhin ist es den Betreibern von Online Casinos untersagt, Suchtreize durch rasche Wiederholung zu platzieren oder unter der gleichen Domain auch Lotterien und Wetten anzubieten. Erst Online Casinos, die sich zu diesen Bedingungen des viruellen Glücksspielangebots verpflichten, erhalten von den Aufsichtsbehörden die begehrte Lizenz.

Der Vertrag und seine Folgen

Die Ziele der Kriterien, nach denen der neue Glücksspielstaatsvertrag gestrickt wurde, sind klar: Das Heer der leidenschaftlichen Zockerinnen und Zocker sollte einen wirksamen Spielerschutz erhalten. Suchtgefahr sollte so gut wie möglich vermieden werden. Doch diese Rechnung wird allenfalls teilweise aufgehen. Denn nicht alle Besucher von erlaubten Online Casinos sind mit den Bedingungen des Vertrags einverstanden. Diejenigen, denen es zum Beispiel nicht gefällt, dass sie nur 1000 Euro monatlich beim virtuellen Glücksspiel einsetzen dürfen, wandern vermutlich ab. Dies bringt zweierlei Gefahren mit sich: Durch die Abwanderung zu illegalen Online Casinos steigt auch die Suchtgefährdung, da Spielerschutz und Suchtprävention dort eventuell weniger umgesetzt wird. Zum anderen entgehen dem Staat durch die Nutzung solcher Casinos natürlich auch eine Menge Steuereinnahmen, die der neue Glücksspielstaatsvertrag der deutschen Staatskasse beschert.

5,3 Prozent: das Thema Zocken und Steuer

Spieleinsatzsteuer nennt sich das Konstrukt, das der Bund anlässlich der bundesweit gültigen Regulierung aus dem (Steuer-)Hut gezaubert hat. Es handelt sich – der Name ist Programm – also nicht um eine Besteuerung der eventuelle Gewinne, sondern der durch die Besucher von Online Casinos getätigten Einsätze. Das gilt sowohl für die Spielautomatensteuer als auch die Steuer für Online-Poker. Bereits nach der Ankündigung hatte jedoch ein Ungleichgewicht für Unmut gesorgt: Denn während die Online Casinos von der Umsatzsteuerpflicht befreit sind, sind die terrestrischen Casinos nach wie vor umsatzsteuerpflichtig. Dazu kommt auch noch die Vergnügungssteuer, die manche Kommunen erheben. Diese Ungleichbehandlung wird von vielen Betreibern der klassischen Spielhallen als ungerecht betrachtet. Nachbesserungsbedarf scheint also gegeben. Doch dieser Nachbesserungsbedarf gilt insbesondere auch in Sachen Schwarzmarkt.

Schwarzmarkt profitiert



Die virtuelles Online Casino sind also nun legal. Und die Staatskasse profitiert, wie die steigenden Steuereinnahmen aus dem virtuellen Glücksspiel eindeutig zeigen. Doch diese Steuereinnahmen sind nicht so hoch, wie sie eigentlich sein müssten. Denn natürlich sind die Konditionen des nun regulierten deutschen Glücksspiel in den Online Casinos nicht allen Zockern dienlich. Das bedeutet eine verstärkte Abwanderung in den Schwarzmarkt, der eben diese Regulierungen nicht hat. Casinos aus der illegalen Zockerwelt punkten bei den passionierten Spielerinnen und Spielern unter anderem durch einen leichteren Zugang, höhere Quoten und keine Begrenzung der Einsätze. Im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern sind die von Deutschland lizenzierten Online Casinos eher unattraktiv. Die Abwanderung zu attraktiveren, wenn auch illegalen Optionen, ist weder gut für die Suchtprävention noch für die Steuereinnahmen.

Den deutschen Glücksspielmarkt konkurrenzfähig machen

Durch die neuen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Glücksspielstaatsvertrag werden Summen umgesetzt, die in die Milliarden gehen. Und hoch sind auch die Summen, die durch den Schwarzmarkt nicht lizenzierter Online Casinos abgezweigt werden. Der Deutsche Online Casinoverbandes (DOCV) rechnet, dass es etwa jedes vierte Mitglied der Zockerschar ist, das sich anderweitig orientiert und nicht ausschließlich die legalen Casinos nutzt. Diese Zahl könnte noch steigen, wenn der Staat illegale Praktiken nicht erfolgreich bekämpft.



Das Beispiel von Lottoland zeigt, dass es aktuell ein Tauziehen zwischen Staat und Online Casinos um mehr Rechte gibt. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) wirft Lottoland den Zugang zu unerlaubten Online Angeboten vor und diskutiert Bußgelder, um die Bestimmungen aus dem nun geltenden Glücksspielstaatsvertrag durchzusetzen. Lottoland begründet sein Vorgehen durch Verweis auf Lizenzen aus anderen europäischen Ländern. Diese Begründung akzeptieren weder die GGL noch diverse Zahlungsdienstleister. Neben Ausschluss und Bußgeld sind auch das Blockieren des virtuellen Payments und auch der einschlägigen IPs relevante Maßnahmen. Allerdings ist es das A und O, dass auch der Staat rund um das Argument von Lottoland, dass das Verbot von parallelen Lotterieangeboten nicht mit dem europäischem Recht vereinbar sei, noch einmal nachjustiert.

Als Einheit gegen Illegalität

Front machen, um illegales Glücksspiel zu bekämpfen und den neuen deutschen Glücksspielstaatsvertrag zu stärken – dies ist die Devise, die auch der 7. Bundeskongress zum Glücksspielwesen in Berlin beschwor. Regierung und ausführende Behörden, Kommunen, Betreiber von legalen Casinos und Spezialisten für Suchtprävention plädieren dafür, durch konzertierte Aktionen illegale Unternehmen zu torpedieren und die legalen Vertreter der deutschen Glücksspielszene zu stärken. Ein wichtiger Schwerpunkt soll in diesem Zusammenhang die Regulierung der Werbung sein. Dies dürfte die Abwanderung von Usern der Online Casinos schmälern und die Suchtprävention optimieren. Aber natürlich ist aus staatlicher Sicht und auch aufgrund der umsatzsteuerlichen Gleichbehandlung von virtuellen und terrestrischen Casinos auch die Nachjustierung der steuerlichen Aspekte von hoher Bedeutung.

Seriöse Berichterstattung nutzen

Selbstverständlich ist es auch das A und O, den aktuellen Nachbesserungsbedarf beim neuen Glücksspielstaatsvertrag zu thematisieren und auch über die negativen Folgen des illegalen Casinogeschäfts zu berichten. Aktuell existieren in Deutschland eher wenige Online-Portale, die ausschließlich das legale Glücksspiel behandeln. Eines der ersten dieser Portale ist GambleBase.com. Die Plattform thematisiert ausschließlich Angebote und News von Online Casinos, die in Deutschland lizenziert sind und als seriös gelten. Solche Portale leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Interessenten bei der Auswahl des Online Casinos einem Anbieter auswählen, der sowohl durch faire Angebote als auch durch Spielerschutz und durch Prävention von Sucht überzeugt. So kann ein Gegengewicht zur illegalen Werbung geschaffen werden, die durch den nun geltenden Glücksspielstaatsvertrag der deutschen Bundesländer zwar verboten ist, aber leider dennoch praktiziert wird.

Ein Ausblick – welche Entwicklungen könnten folgen?

Aktuell prüfen die Hüter der deutschen Staatskasse und des neuen Glücksspielstaatsvertrags selbstverständlich genau, welche Einnahmen die neu lizenzierten Online Casinos generieren, welche Tendenzen sich in Richtung Schwarzmarkt und Illegalität entwickeln und welche Nachjustierungen nötig sein werden. Allerdings rechnet die Glücksspielbranche nicht mit baldigen Änderungen. Denn angestrebt werden Umsetzungen von festgestelltem Handlungsbedarf erst im Jahr 2026. Für viele Vertreter der legalen Branche ist das viel zu spät. Sie befürchten, dass dann viele Zocker bereits abgewandert sind, und würden sich freuen, wenn schon der für 2023 angekündigte Zwischenbericht zum Glücksspielstaatsvertrag Änderungen initiieren würde. Doch die, so war auch die einhellige Meinung der Vertreter beim 7. Bundeskongress zum Glücksspielwesen, werden wohl wirklich erst 2026 umgesetzt werden.