Dienstag, Januar 13, 2026
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Neuer Höchststand bei beruflichem Mailverkehr

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Berufstätige in Deutschland werden im Arbeitsalltag mit immer mehr E-Mails konfrontiert. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom hervor. Wer im Job das Internet nutzt, erhält demnach durchschnittlich 53 berufliche E-Mails pro Tag.

Junge Frau mit Laptop (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Damit hat das Mailaufkommen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zugenommen. Vor zwei Jahren lag die Zahl der täglichen beruflichen E-Mails noch bei durchschnittlich 40, im Jahr 2021 bei 26. Ein erheblicher Teil der Beschäftigten sieht sich dabei mit sehr hohen Mailmengen konfrontiert. Rund 14 Prozent der Befragten gaben an, täglich 100 oder mehr berufliche E-Mails zu erhalten. Weitere 22 Prozent bekommen zwischen 50 und 100 Mails pro Tag. Knapp die Hälfte der Berufstätigen (46 Prozent) erhält täglich zwischen zehn und 50 E-Mails. Lediglich ein Prozent kommt mit weniger als zehn beruflichen Mails am Tag aus.

Befragt wurden im Auftrag von Bitkom 1.002 Personen ab 16 Jahren in Deutschland, darunter 532 berufstätige Internetnutzer.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

