Neuer Höchststand: Fast 800 Corona-Tote binnen 24 Stunden

Die Zahl der neuen Corona-Todesfälle hat einen neuen Höchststand seit Beginn der Pandemie in Deutschland erreicht. Bis Dienstagabend wurden von den Städten und Landkreisen binnen 24 Stunden 794 neue Fälle gemeldet, deutlich mehr als jemals zuvor. Der bisherige Höchststand war in der Kommunenabfrage genau eine Woche zuvor mit 651 Fällen registriert worden, in der RKI-Statistik am Donnerstagmorgen letzter Woche mit 598 Fällen.

Friedhof, über dts Nachrichtenagentur

In beiden Zahlenreihen gehen die Todesfallzahlen deutlich nach oben. Auch die Zahl der Neuinfektionen war laut Kommunenabfrage am Dienstag wieder 16 Prozent höher als eine Woche zuvor, 20.706 neue Fälle wurden von den Gesundheitsämtern registriert. Auf den Intensivstationen wurden am Dienstagabend 4.730 Covid-19-Patienten behandelt, 56 Fälle oder 1,2 Prozent mehr als am Vorabend.