Neuer Leitender Oberstaatsanwalt in Kempten feierlich eingeführt

Bayerns Justizminister Georg Eisenreichvollzog heute (26. Juli) feierlich den Amtswechsel an der Spitze der Staatsanwaltschaft Kempten.

Er verabschiedete Petra Strohbach. Gleichzeitig führte er Dr. Christoph Ebert in das Amt des Leitenden Oberstaatsanwalts ein. Justizminister Eisenreich hatte sich zuvor bei einem gemeinsamen Termin mit demOberbürgermeister der Stadt Kempten, Thomas Kiechle, in das Goldene Buch der Stadt Kempten eingetragen.

Eisenreich zur bisherigen Leitenden Oberstaatsanwältin, Petra Strohbach: „Mit Ihremgroßem Engagement, Ihrer Fachkompetenz und Ihrer Entschlusskraft haben Sie die Staatsanwaltschaft Kempten maßgeblich geprägt.Sie waren eine hochengagierte Behördenleiterin und stets ein Vorbild für andere. Herzlichen Dank für all das, was Sie in den vergangenen Jahren geleistet haben. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute und Gesundheit.“

Seit dem 1. Februar 2023 ist Petra Strohbach Leitende Oberstaatsanwältin in Nürnberg-Fürth.

Der Justizminister an den neuen Leitenden Oberstaatsanwalt, Dr. Christoph Ebert: „Sie haben sich Ihren bisherigen Aufgaben in der bayerischen Justiz immer mit großer Tatkraft, fachlicher Expertise und Führungsstärke gewidmet. Ich bin mir sicher, bei Ihnen ist die Staatsanwaltschaft Kempten in den besten Händen. Für Ihre neuen Aufgaben wünsche ich Ihnen viel Erfolg und alles Gute.“