Zum 1. August hat Christopher Horbach die Stelle des Stadtkämmerers bei der Stadtverwaltung Lindau angetreten.

Damit ist das Team der Kämmerei in Lindau wieder komplett. Der 31jährige Verwaltungsfachangestellte mit Bachelorstudium für den gehobenen Beamtendienst und Masterabschluss an der TU Kaiserslautern in Ökonomie & Management übernahm die Geschäfte von Tobias Pellot.

Dieser hatte die Stadtkämmerei in Lindau seit der Wahl des bisherigen Kämmerers Felix Eisenbach zum Bürgermeister der Gemeinde Bodolz interimsweise geführt. Lindaus Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons: „Wir freuen uns, dass Christopher Horbach nun die Leitung unserer Kämmerei übernommen hat und sich engagiert in seine neuen Aufgaben einarbeitet“.