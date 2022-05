Neuer verlängert bis 2024 beim FC Bayern

Nationaltorwart Manuel Neuer hat seinen Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig bis 2024 verlängert. Das teilte der Verein am Montag mit. Neuer sei „der beste Torwart der Welt“ und setze seit Jahren „international Maßstäbe“, sagte FC-Bayern-Chef Oliver Kahn.

Manuel Neuer (FC Bayern), über dts Nachrichtenagentur

„Es ist eine enorme Leistung, über so einen langen Zeitraum so konstant Weltklasse abzurufen.“ Kahn bezeichnete Neuer als „eine der prägenden Figuren in der Geschichte des FC Bayern“. FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidžić sagte unterdessen, dass der Torhüter weiter ein „großer Rückhalt“ sei.

„Er wird weiterhin einen gewichtigen Anteil daran haben, dass wir unsere Ziele erreichen können.“ Neuer war 2011 vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Er stand bisher in 472 Pflichtspielen für den Rekordmeister im Tor. Für die Nationalmannschaft war er bisher in 109 Spielen im Einsatz und ist damit deutscher Rekordnationaltorwart.