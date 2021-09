Neuer Werbepartner für die Augsburger Panther: Zur Saison 2021-22 startet der PENNY DEL-Club eine Kooperation mit Peter Pane. Auch die Fans dürfen sich im Rahmen der Kooperation zwischen den Panthern und der beliebten Burgergrill & Bar Restaurantkette mit Unternehmenssitz in Lübeck auf einige Goodies freuen.

„Die Förderung von Vereinen ist uns sehr wichtig“, sagt Rainer Pastätter, Peter Pane-Franchisenehmer in Augsburg. „Wir sehen darin eine Verpflichtung über den eigentlichen Unternehmenszweck hinaus und wollen ein nachbarschaftliches Verhältnis zu unserem Umfeld pflegen.“

Das gelingt in Zukunft nicht nur mit großflächigen Werbungen im und vor dem Curt-Frenzel-Stadion. Bei ausgewählten Heimspielen ist die Fuggerstädter Filiale von Peter Pane mit Promotionteams in der Halle vertreten und unterhält die Pantherfans zudem mit einem Spiel in der Drittelpause. Darüber hinaus wird die aufwändige Nachwuchsarbeit des Augsburger Eislaufverein e.V. mit einer Spende unterstützt.

„Wir freuen uns, dass Herr Pastätter mit Peter Pane auch unseren AEV-Nachwuchs großzügig berücksichtigt“, so Panther-Prokurist Leo Conti.

Um einen weiteren Mehrwert zu schaffen, erwartet alle Besucher von Heimspielen der Panther nach den Spielen noch eine köstliche Überraschung im Peter Pane am Hauptbahnhof Augsburg. Dafür muss lediglich die Eintrittskarte der entsprechenden Partie vorgezeigt werden.