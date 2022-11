Lange hatte Fußballdeutschland den FC Augsburg nicht mehr auf dem Schirm. Das Gründungsmitglied der 2. Bundesliga war nach dem Abstieg 1983 in den Niederungen der Dritt- und sogar Viertklassigkeit verschwunden.

Doch seit Anfang der Nullerjahre erleben die Fans zwischen Wertach und Lech ein Fußballwunder. Der (vorläufige) Höhepunkt: ein Spiel an der Anfield-Road.

Andreas Schäfer erzählt in seinem neuen Buch „FC Augsburg. Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ Kurioses, Überraschendes und Unbekanntes aus der 115-jährigen Vereinshistorie: Wussten Sie zum Beispiel von der Aufregung um das Gründungsdatums des Vereins? Wurde der Klub etwa gar nicht am 8. August 1907 gegründet? Oder wussten Sie, dass ein langjähriger Rekordspieler und Rekordtorjäger der deutschen Nationalmannschaft aus Augsburg stammt? Oder dass der Klub zwei Nationalspieler in der Mannschaft hatte, aber trotzdem in der zweiten Liga kickte? Diese und weitere spannende Fragen klärt Andreas Schäfer in seinem neuen Buch.

Andreas Schäfer stand 1986 das erste Mal im Stadion, als der FCA in einem denkwürdigen Pokalspiel knapp am HSV scheiterte. Seit über 20 Jahren schreibt er für den Stadionkurier und wirkte an mehreren Büchern über den Verein mit. Zuletzt hat er „hundert11 – aus der Geschichte des FC Augsburg“ verfasst.

Sein neues FCA-Buch wurde im Klartext Verlag veröffentlicht. Der Verlag wurde 1983 im Ruhrgebiet gegründet und bietet ein vielfältiges Programm aus Sachbüchern, Freizeitführern, Kalendern und Bildbänden. Mit der beliebten Reihe „Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ lernen LeserNeues zu verschiedenen Orten, Themen, Musikstars oder Fußballvereinen – unterhaltsam und fundiert, von Experten geschrieben. Der Klartext Verlag macht Bücher mit Qualität und gerne auch mal einem Augenzwinkern.

