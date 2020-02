Neues Sicherheitskonzept | Verwaltungsgebäude der Stadt Augsburg künftig mit Pforte

Die Stadt Augsburg setzt ihr neues Sicherheitskonzept für das Verwaltungsgebäude in der Maximilianstraße (VG I) jetzt um. Dazu wurde die ehemalige Pförtnerloge im Erdgeschoss (Eingang Maximilianstraße), die bislang als Poststelle genutzt wurde, umgebaut. Vier Teilzeitkräfte übernehmen den Pförtnerdienst.

Besucher und Besucherinnen des VG I samt Tack- und Rolandhaus müssen ab jetzt an der neuen Pforte am Haupteingang in der Maximilianstraße klingeln und sich anmelden. Damit wird die Pforte zur ersten Anlauf- und Informationszentrale für die Öffentlichkeit. „Alle Gäste sollen schnell und punktgenau zu ihren Besprechungen und Terminen geleitet werden“, sagt Hauptamtsleiter Bernhard Maurmeir. Auch mobilitätseingeschränkte Personen mit breiten Rollstühlen sollen sich als erstes an der Pforte melden. Sie werden im Bedarfsfall an den barrierefreien Zugang am Rathausplatz gewiesen, der über eine Videokamera mit der Pforte verbunden ist.

Zugang nur noch mit Anmeldung

Beschäftigte der Stadt Augsburg, die ihren Arbeitsplatz im VG I haben, können die Zugänge (Welser-Passage, Rathausplatz und Philippine-Welser-Straße) nur noch mit einem speziellen Transponder öffnen. Mit der Inbetriebnahme der Pforte darf auch unbekannten Dritten ohne Anmeldung kein Zugang zum Gebäude mehr gewährt werden. Ausnahmen sind eigene Besprechungsgäste, die vorab der Pforte gemeldet werden können, wie auch städtische Beschäftigte aus anderen Dienstgebäuden. Wer einen Dienstausweis vorzeigt, kann unverzüglich die Pforte passieren.

Die Pforte ist werktags ab 7:30 Uhr besetzt. Montag bis Mittwoch bis 16:30 Uhr, donnerstags bis 17:30 Uhr und freitags bis 12 Uhr.

Der Durchgang durch den Innenhof (Bürgerhof) des Verwaltungsgebäudes zwischen Maximilianstraße und Philippine-Welser-Straße bleibt wie bisher montags bis donnerstags von 6 bis 18:15 Uhr und freitags von 6 bis 14 Uhr geöffnet.

Störer aus dem Gebäude fernhalten

Die Stadt Augsburg folgt mit dem neuen Schließ-Konzept dem Beispiel anderer Behörden in Augsburg. So haben etwa die Regierung von Schwaben, das Amtsgericht Augsburg oder das Finanzamt Augsburg-Stadt zum Schutz ihrer Beschäftigten seit Jahren Zugangskontrollen zu ihren Dienstgebäuden. Hauptamtsleiter Bernhard Maurmeir bestätigt: „Die Pforte erfüllt eine Sicherheitsfunktion, die im Konfliktfall bei der Durchsetzung des Hausrechts helfen und mutmaßliche Störer bereits im Vorfeld abhalten soll. Genauso wichtig ist uns der Info-Service, der am Hauseingang für die Bürgerinnen und Bürger geleistet wird.“

Weitere Erfahrungen sammeln

Da es sich bei der „Pforte“ im VG I um ein Pilotprojekt handelt, fließen gewonnene Erfahrungen in weitere Überlegungen zur Sicherheit der Beschäftigten sowie zur Lenkung und Information von Besuchern ein.