Neues Streaming-Angebot der Stadtbücherei Augsburg für Klassik-Fans

Die Naxos Music Library ist die weltweit größte Online-Datenbank für klassische Musik mit integriertem Streaming-Service. Sie steht ab sofort allen Kundinnen und Kunden der Stadtbücherei kostenfrei zur Verfügung – auch als App für Tablet, Smartphone & Co.

Die Naxos Music Library stellt mehr als 160.000 Klassik-CDs zum unbegrenzten Streamen in Premium-Qualität bereit. Der Bestand wird monatlich aktualisiert und enthält die kompletten Kataloge oder ausgewählte Aufnahmen von über 940 Plattenfirmen. Er bietet somit einen umfassenden, stets aktuellen Querschnitt durch nahezu den gesamten Klassikmarkt. Mit diesem Hörgenuss für Klassik-Fans erweitert die Stadtbücherei erneut ihr digitales Angebot, das rund um die Uhr und somit auch jenseits der Öffnungszeiten ortsunabhängig genutzt werden kann.

„Ideal für Einbindung in den Musikunterricht“

Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration, Martina Wild, schätzt vor allem die musikpädagogischen Funktionen der Datenbank: „Die Naxos Music Library bietet ein Lexikon, fundierte Einführungen in Musikepochen, Werkanalysen, kleine musikwissenschaftliche Essays und einen mehrstufigen Kursus in Gehörbildung. Damit ist das neue Angebot der Stadtbücherei auch ideal für die Einbindung in den Musikunterricht an unseren Schulen.“

Zugänge zur Naxos Music Library

Kostenfreien Zugang zur Naxos Music Library haben Büchereikundinnen und -kunden über einen Link auf der Website der Stadtbücherei unter stadtbuecherei.augsburg.de wie auch direkt unter NAXOS Music Library NML – Munzinger Online.