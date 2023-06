Neuformierter TSV Rain mit knappem Testspielsieg über Aindling

Mit einem 2:1-Sieg gegen den Landesligisten TSV Aindling startete das neu formierte Team des TSV Rain seine Testspielreihe.

„Unser erster Auftritt hat mir gefallen. Natürlich lief noch nicht alles reibungslos, aber das ist in der frühen Phase der Vorbereitung ganz normal“, resümierte Rains Sportlicher Leiter Jürgen Meissner das Spiel. „Wir sind sehr froh, dass wir Florian Rauh als Torhüter verpflichtet haben. Ebenso wichtig für unsere Abwehr ist Fabian Triebel, ein äußerst erfahrener Spieler und wahrer Leader, der den Unterschied in einem Spiel ausmachen kann. Die Kaderplanung ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Wir sind nach wie vor auf der Suche nach einem Innenverteidiger und einem Angriffsspieler“, fügte Meissner hinzu.

Das Spiel fand auf dem Sportplatz in Feldheim statt, da der Rasen im Georg-Weber-Stadion zurzeit saniert wird. Es entwickelte sich nach Anpfiff des souverän leitenden Schiedsrichter Moritz Hägele eine interessante Begegnung mit Vorteilen für den Bayernligisten. Nach 16 Minuten holte Aindlings Torhüter Rains Mittelfeldakteur Michael Senger von den Beinen. Den fälligen Strafstoß schoss die neue Nummer 9 Gabriel Hasenbichler etwas zu unplatziert, doch den vom Torhüter abgewehrten Ball konnte er zum 1:0 für die Blumenstädter über die Linie drücken. Neun Minuten später wurde der Ex-Rainer Fatlum Talla mustergültig auf der linken Seite angespielt, überlief die Rainer Abwehr und versenkte die Kugel ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich. Bis zum Halbzeitpfiff hatten die Blumenstädter noch einige gute Chancen, konnten diese aber nicht verwerten. Die Gäste hielten gut dagegen, versprühten aber in der Offensive bis auf das Tor keinerlei Gefahr.

In der Halbzeitpause kam es auf beiden Seiten zu zahlreichen Wechseln im Personal. Der Bayernligist setzte auch im zweiten Abschnitt das Tempo und war die dominierende Mannschaft auf dem Platz. Ähnlich wie im ersten Abschnitt konnten die Gäste keine nennenswerten Offensivakzente setzen. Trotz einiger guter Chancen gelang es den Tillystädtern jedoch lange Zeit nicht, die Überlegenheit in Tore umzumünzen. Es dauerte bis zur 79. Minute, ehe der agile Michael Senger mit einer sehenswerten Einzelaktion die Aindlinger Abwehr schlecht aussehen ließ und mit einem kraftvollen Schuss aus 13 Meter, knapp neben den linken Pfosten, zum 2:1-Endstand für die Tillystädter traf.

„Nach dem Umbruch war der erste Test wichtig, um zu sehen, wo wir stehen. Dass die Abläufe noch nicht wirklich sitzen, war zu erwarten und wir haben noch viel Arbeit vor uns. Positiv war trotzdem der Sieg und die vielen weiteren Chancen und dass wir defensiv lediglich einen Torschuss zugelassen haben, leider hatten wir in dieser Situation Pech, dass der Schuss gleich den Weg ins Tor fand,“ analysierte Rains Coach Tjark Dannemann das Spiel nach dem Schlusspfiff.

Der TSV Rain bereitet sich intensiv auf die kommende Saison vor und bestreitet am kommenden Wochenende gleich zwei spannende Vorbereitungsspiele. Am Samstag, den 1. Juli, trifft das Team auf den Landesligisten FC Ehekirchen. Die Partie wird um 11:00 Uhr in Ehekirchen angepfiffen und verspricht ein interessantes Duell zu werden.

Einen Tag später, am Sonntag, den 2. Juli, empfängt der TSV Rain den SC Aufkirchen aus der Landesliga Südwest. Das Spiel findet im TSV Wemding Stadion statt und beginnt um 15:00 Uhr.

TSV Rain: Florian Rauh (46. Vincent Uder), Fabian Triebel, Jannik Schuster, Noah Yalu (46. Lukas Müller), Benito Alisanovic (46. Raphael Barl), Dominik Schröder (46. Muris Avdic), Philippe Bauer (46. Julian Bosch), Marco Luburic, Michael Senger, Tim Härtel (46. Benjamin Krist), Gabriel Hasenbichler (46. Mario Wilhelm) – Trainer: Tjark Dannemann

TSV Aindling: Robin Scheurer, Patrick Stoll (70. Florian Hanreich), Tobias Wiesmüller (70. Oguzhan Karaduman), Florian Hanreich (46. Markus Weigl), Benjamin Woltmann, Felix Danner, Gabriel Merane (70. Fatlum Talla), Matthias Schuster (70. Nico Gastl), Oguzhan Karaduman (46. Markus Lohner), Fatlum Talla, Nico Gastl (46. Jonas Müller) – Trainer: Christian Adrianowytsch

Tore: 1:0 Gabriel Hasenbichler (16.), 1:1 Fatlum Talla (27.), 2:1 Michael Senger (79.)

Schiedsrichter: Moritz Hägele (Neuburg)

Besondere Vorkommnisse: Gabriel Hasenbichler (TSV Rain) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Robin Scheurer (16.).

Zuschauer: 100