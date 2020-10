Neuinfektionen im Landkreis Augsburg überschreiten den Schwellenwert

Wie in weiten Teilen des Bundesgebiets und des Freistaats Bayern steigen auch im Landkreis Augsburg die Fallzahlen an Corona-Neuinfektionen weiter signifikant an. Seit dem heutigen Montag befindet sich der Landkreis mit einem Wert von 52,5 über dem für ganz Bayern definierten Schwellenwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Verlauf der vergangenen sieben Tage.

Die Liste der Landkreise und kreisfreien Städte, die aktuell einen der kritischen Werte überschreiten, wird täglich auf der Seite des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege unterwww.stmgp.bayern.de zentral veröffentlicht.

Der Anordnung der Bayerischen Staatsregierung folgend, gelten für das Landkreisgebiet infolge der Schwellenwertüberschreitung ab morgen, 20. Oktober, zusätzliche Regeln: Private Feiern und Treffen werden auf maximal fünf Personen oder zwei Hausstände begrenzt. Zudem greift eine allgemeine Sperrstunde in Gastronomiebetrieben sowie ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen ab 22 Uhr. Weiterhin gelten die in der Corona-Strategie des Freistaats formulierten Maßnahmen, die bereits bei niedrigeren 7-Tage-Inzidenzen in Kraft traten: Öffentliche Veranstaltungen dürfen Teilnehmerzahlen von 100 Personen in geschlossen Räumen und 200 Personen unter freiem Himmel nicht überschreiten. In öffentlichen Gebäuden und bei Veranstaltungen gilt die Maskenpflicht, zudem an allen Schulen während des Unterrichts für alle Jahrgangsstufen.

Landratsamt appelliert an Eigenverantwortung der Bevölkerung

Der tägliche Zulauf an neuen Indexfällen sorgt weiterhin für ein enormes Arbeitsaufkommen bei den Gesundheitsbehörden. „Die Kontaktpersonenermittlung im Zuge neuer Fälle ist eine zeitintensive Aufgabe, der sich derzeit viele zusätzliche Kräfte im Landratsamt widmen. Dennoch ist es wegen der hohen Zahl täglich neuer Fälle nicht auszuschließen, dass positiv getestete Bürgerinnen und Bürger nicht unmittelbar nach Bekanntwerden der Infektion durch das Gesundheitsamt kontaktiert werden können“, erklärt Landrat Martin Sailer. Das Landratsamt appelliert daher an alle Personen, die einen positiven Corona-Befund erhalten, sich eigenständig und bereits vor der Anordnung des Gesundheitsamts in häusliche Quarantäne zu begeben. Freunde, Bekannte und Kollegen, zu denen in den Vortagen des Befunds längerer, direkter Kontakt bestand, sollten zeitnah über das Testergebnis informiert werden und auf die Notwendigkeit sofortiger Selbstisolation hingewiesen werden. „Das Gesundheitsamt wird jede Kontaktpersonenermittlung so schnell wie möglich einleiten und alle Betroffenen telefonisch informieren. Um die Ausbreitung so frühzeitig wie möglich einzudämmen, sollte jeder Betroffene Verantwortung für sich und andere übernehmen und bei der Bekämpfung der Pandemie helfen“, so der Landrat.

Für kostenlose Coronatests steht nach wie vor das Testzentrum des Landkreises im Gersthofer Ortsteil Hirblingen zur Verfügung. Die durchschnittliche Rückmeldefrist der Testergebnisse beläuft sich aktuell auf rund zwei Tage. Auch in vielen Arztpraxen besteht weiterhin die Möglichkeit, einen Test per Rachenabstrich vornehmen zu lassen. Insbesondere Personen, die aufgrund bestehender Symptome getestet werden möchten, wird dringend geraten, den Abstrich in einer Arztpraxis statt im Testzentrum machen zu lassen.