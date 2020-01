Neujahrsempfang | Rund 350 Besucher feiern mit „Wir sind Augsburg“ die Zulassung zur Kommunalwahl

Die Freude über das Erreichen der notwendigen Unterstützerunterschriften für die Teilnahme an der Kommunalwahl war beim Neujahrsempfang von WSA greifbar. Mit einem vielfältigen Programm stimmten die Kandidaten auf die kommenden zwei Monate ein.

Die Erleichterung und Freude lag schier greifbar im Augsburger Rathaus in der Luft. Die Wählervereinigung „Wir sind Augsburg“ (WSA) hatte zum Neujahrsempfang geladen. Erst vor wenigen Tagen hatte die Gruppierung um Altbürgermeister Peter Grab die notwendigen Unterstützerunterschriften für die erstmalige Teilnahme an der Kommunalwahl feiern können, ein Grund zur Freude. Nun geht es auch für WSA darum um Wählerstimmen bei der am 15. März stattfindenden Kommunalwahl zu werben. Der Empfang sollte den Auftakt dafür geben.

Fotos: Christoph Bruder 1 von 116

weitere politische Neujahrsempfänge: Bildergalerie | Neujahrsempfang Die Linke Augsburg

Nicht nur in den Reden von Grab und der WSA-Oberbürgermeisterkandidatin Anna Tabak wurde dabei klar gestellt, worauf die neue Gruppierung setzt. Auf eine Vielfalt an Fähigkeiten und Talenten. Auch das von den Stadtratskandidaten auf die Beine gestellte Rahmenprogramm sorgte dabei bei den 350 Gästen für Begeisterung. Der aus dem RTL-Format DSDS bekannte Sänger Michael Rauscher (Michael Rush) unterhielt gekonnt und auch die Showeinlage der jungen Kämpfer aus Guido Fiedlers Studio unterhielten gekonnt.

Jetzt will sich WSA auch im Wahlkampf durchboxen und möglichst viele Mandate für die neue Gruppierung holen. An Zustimmung fehlt es ihnen aktuell dafür nicht. Bei der Sammlung der Unterstützerunterschriften konnte sich die Gruppierung momentan an Platz 1 setzen.