Neujahrskonzert der Bundespolizei in Garmisch-Partenkirchen: Eintritt frei für Mozart und mehr
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Garmisch-Partenkirchen freut sich auf ein musikalisches Highlight im Januar: Das Münchner Bundespolizeiorchester wird am Freitag, den 16. Januar, in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt ein besonderes Neujahrskonzert präsentieren. Der Beginn ist um 18:00 Uhr und der Eintritt ist kostenlos.

Vielfältiges Programm unter prominenter Leitung

Unter der Leitung von Chefdirigent Philipp Armbruster wird das renommierte sinfonische Blasorchester ein abwechslungsreiches Programm bieten. Auf dem Spielplan stehen Werke von Klassikern wie Mozart und Prokofjew sowie des ungarischen Komponisten Frigyes Hidas.

Veranstaltung aus Verbundenheit zur Region

Initiator dieses besonderen Konzerts ist die Bundespolizeiinspektion Rosenheim, die in der Region bahn- und grenzpolizeilich tätig und mit einem Revier im Markt Garmisch-Partenkirchen ansässig ist. Mit dem Neujahrskonzert möchte die Bundespolizei ihre enge Verbundenheit mit der lokalen Bevölkerung zum Ausdruck bringen.

