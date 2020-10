Neun Bauern und eine attraktive Pferdewirtin – das sind die neuen „Bauer sucht Frau“-Bauern

Danach hat der Hahn lange gekräht: Endlich wieder „Bauer sucht Frau“! Zum 16. Mal nimmt Inka Bause ab Montag, 26. Oktober 2020, 20.15 Uhr das Liebesglück zehn einsamer Landwirte in die Hand. Neun Folgen lang begleitet die erfolgreiche TV-Romanze Pferdewirtin Denise und neun Landwirte, die sich in diesem Jahr auf die romantische Suche nach der großen Liebe einlassen. Sicher ist: Ob Rinder- oder Geflügelzüchter, Spargelbauer oder Milchviehwirt: Sie alle hoffen, bei „Bauer sucht Frau“ endlich von Amors Pfeil getroffen zu werden.

Nach der Aufrufsendung am Pfingstmontag haben sich interessierte Frauen und Männer für die vorgestellten Landwirte und Denise beworben. Die zehn einsamen Herzen durften dann auswählen, wen sie alles zu sich einladen und persönlich kennenlernen möchten. Der erste Eindruck zählt, denn noch während des ersten Treffens mit den ausgewählten Damen und Herren muss eine Entscheidung getroffen werden: Wer lädt wen zur Hofwoche ein? Und wie geht es dann weiter? Strohfeuer oder große Liebe – Bei wem stellen sich die ganz großen Gefühle ein?

Zum Abschluss der diesjährigen „Bauer sucht Frau“-Staffel lädt Inka Bause alle Landwirte und Denise zum gemeinsamen Kennenlernen und Feiern ein. Hier möchte sie erfahren, wie es nach den Hofwochen weitergegangen ist: Wer ist glücklich verliebt und wer nicht? Wo besteht noch Redebedarf? Und welche neuen Paare haben sich vielleicht sogar gefunden?

Thomas K. Bauer im Nebenerwerb (42, Landkreis Gießen)

Der Nebenerwerbslandwirt ist bereits seit vier Jahren alleine. Der Angestellte eines städtischen Kanalbetriebes hat immer einen lockeren Spruch auf Lager. Egal ob Männerballett zu Fasching oder Laientheater, Thomas liebt es auf der Bühne zu stehen. Der 1,72 Meter große Hobbylandwirt wünscht sich eine Traumfrau „die lustig ist und mit der ich Pferde stehlen kann. Das Aussehen ist zweitrangig!“

Betrieb:

Grünlandbetrieb mit Holzhandel

20 Hektar Grünland

Vier Esel, rund 70 Schafe und Lämmer, ein Hund

Patrick, Bauer im Nebenerwerb (24, Bodensee)

Der Familienbetrieb von Nebenerwerbsbauer Patrick befindet sich am Bodensee. Momentan studiert der 24-Jährige Wirtschaftsingenieurwesen, möchte aber auch in Zukunft Bauer bleiben: „Das eine ist Beruf – das andere Berufung!“ Wenn er nicht für die Uni büffelt, geht Patrick jagen, spielt Akkordeon und Schlagzeug und tanzt zur Karnevalszeit im Männerballett. Mit seinem „Bodenseeschifferpatent“ würde der 24-Jährige seine Traumfrau gerne auf eine Bootspartie auf dem Bodensee einladen.

Betrieb:

Rinderzucht

35 Hektar Grünland

35 Schottische Hochlandrinder, ein Hund

Rinderwirt Lutz (52, Landkreis Leipzig)

Seit nunmehr 30 Jahren bewirtschaftet der Sachse seinen Rinderbetrieb im Nebenerwerb mit Selbstvermarktung. An seinen Highland-Rindern schätzt er ihr „gelassenes Wesen“. Freunde nennen ihn auch den „Rinderflüsterer“, da seine Tiere bei ihm so zutraulich sind. Im Haupterwerb ist Lutz Geburtshelfer auf einem Milchviehbetrieb. Das Herz des 1,83 Meter großen Bauer schlägt voll und ganz für die Schottische Kultur. Vor über 20 Jahren brachte der 51-Jährige als einer der ersten die schottischen „Highland Games“ nach Deutschland. Einmal im Jahr finden auf Lutz‘ Hof offizielle Turniere statt. Mittlerweile ist Lutz sogar Mitglied eines Clans und trägt regelmäßig Kilt. Doch der Familienmensch vermisst eine Partnerin an seiner Seite: „Wenn du dann abends alleine dasitzt, ist das doch scheiße. Zusammen vorm Kamin oder Lagerfeuer sitzen, ist doch viel schöner“, so der dreifache Vater und Opa eines Enkels. „Ich wünsche mir eine aktive, sportliche Frau zwischen 40 und 50 Jahren, die Lust hat sich auf seinem Hof einzubringen.“

Betrieb:

Rinderzucht

Bauer im Nebenerwerb

60 Hektar Grünland

70 Schottische Hochlandrinder, 23 Schweine, zwei Hunde

Bio-Bäuerin und Pferdewirtin Denise (32, Landkreis Höxter)

Die sportliche und attraktive Bio-Bäuerin hat ihr Leben der Natur und ihren Tieren verschrieben. Die 32-jährige Pferdewirtin, die seit einem Jahr Single ist, züchtet nicht nur Border Collies, sondern golft gerne und macht zudem gerade den Flugschein. „Mit meinem Traummann müsste ich mich wie mit einem langjährigen Freund verstehen“, so Denises Wünsche an einen zukünftigen Partner. „Er sollte kein Spießer sein, gerne schlank, durchtrainiert und mit vielen Haaren auf dem Kopf, in denen ich schön rumwuscheln kann.“

Betrieb:

Bio-Mischbetrieb 30 Hektar Grünland, kleiner Teich

25-30 Pferde, 35-40 Kühe,

18 Zwergpapageien, acht Gänse, sieben Hunde, fünf Hühner, zwei Schweine, zwei Enten und Fische im Teich

Schweine- und Spargelbauer Thomas U. (38, Landkreis Unterfranken)

„Ich wollte schon immer Landwirt werden und nichts anderes!“, so der leidenschaftliche Schweinebauer, der zusammen mit seiner Familie auf seinem Hof in Unterfranken lebt. Nach der Arbeit lässt sich der 1,70 Meter große Haupterwerbsbauer gerne von Mutter Cornelia (64) bekochen. Im Frühjahr gibt es zum Kotelett etwas ganz Besonderes: Frischen Spargel aus eigenem Anbau. Thomas hat noch viele Träume, die er verwirklichen möchte: „Ich wollte schon immer mal einen Tanzkurs machen und endlich tanzen lernen!“ Nur fehlt ihm noch die richtige Partnerin dafür. Seit über zehn Jahren ist Thomas Single, was auch an seiner Schüchternheit liegt: „Eine Frau einfach so anzusprechen ist für mich ein rotes Tuch.“ Der sensible Landwirt wünscht sich eine Frau, die ihn aus der Reserve lockt, herzlich und treu ist: „Ich mag Charaktere, die gerne reden. Ganz stille Mäuschen sind schwierig. Im Idealfall ist sie zwischen 30 und 40 Jahren alt und sportlich.“

Betrieb:

Schweinemast

50 Hektar Ackerland (teilweise für den Spargelanbau)

350 Schweine, zwei Hunde

Acker- und Geflügelbauer Rüdiger (53, Landkreis Heilbronn)

Motorradfahren und das Fliegen mit seinem eigenen Ultraleicht-Flugzeug, gehören zu den Hobbys des 53-jährigen Landwirtes. Seit drei Jahren lebt Rüdiger alleine, vor neun Jahren wurde seine Ehe geschieden. Der humorvolle Vater eines erwachsenen Sohnes sehnt sich nun nach einer neuen Frau in seinem Leben: „Im Idealfall sollte sie groß, blond und blauäugig sein. Gerne zwischen 35 und 50 Jahren alt!“

Betrieb:

30 Hektar Ackerland mit 30 ha Ackerland mit Weinanbau

900 Legehennen, 75 Hähnchen, 80 – 100 Gänse, 15 Schweine

Rinderzüchter Andy (43, Kreis Steinburg)

Andy lebt allein auf seinem Hof. Hier hält er 260 schottische Rinder, die das ganze Jahr auf der Weide stehen: „Ich habe mich für die Rasse entschieden, weil ich keine Stalltiere haben wollte.“ Der 43-Jährige führt nebenbei noch einen Hofladen, in dem er Fleischwaren und Felle seiner Rinder verkauft. Bei so viel Arbeit blieb Andy bisher kaum Zeit, die Richtige zu finden. Mit der Hilfe von „Bauer sucht Frau“ hofft der 1,86m große Rinderzüchter auf die wahre Liebe. „Meine Traumfrau sollte nicht zu dick sein und mir auch mal Kontra geben.“

Betrieb:

Rinderzucht 180 Hektar Grünland

260 Rinder, neun Esel, fünf Schafe, ein Hund Hofladen

Hobby-Geflügelzüchter Leif (32, Landkreis Wesermarsch)

Der 32-jährige Leif hat seinen Hof vor sieben Jahren gekauft und lebt dort seither allein. Der Hobbybauer züchtet Rassehühner und hält Schafe und Lämmer. Der hauptberufliche Staplerfahrer legt Wert auf besonders gesunde und elegante Tiere und lässt sie ganz natürlich aufwachsen. Mit seinen schönsten Hühnern fährt er dann auf Ausstellungen. In seiner Freizeit besucht Leif gerne Oldtimertreffen mit seinem knapp 40 Jahre alten Trecker. Der 1,96 Meter große Niedersachse ist seit eineinhalb Jahren allein und ein lustiger und emotionaler Mensch: „Bei einem traurigen Film vergieße ich schon mal ein Tränchen. Ich wünsche mir eine Partnerin, mit der ich eine Familie gründen und zusammen alt werden kann“.

Betrieb:

Geflügelzucht

Hobbybauer

1,5 Hektar Grünland

150 Hühner, vier Schafe und fünf Lämmer, zwei Gänse, zwei Enten, ein Pony, ein Hund

Ackerbauer und Milchviehwirt Simon (27, Landkreis Cloppenburg)

Zwei Jahre ist die letzte Beziehung von Haupterwerbsbauer Simon her. Der 27-jährige Jungbauer, lebt mit seinen Eltern auf dem Hof und ist in seiner Freizeit im Schützenverein aktiv. Zudem liebt er Kegeln mit Freunden und den Karneval. Und wie sollte die Traumfrau des Nordlichts sein? „Nicht eingebildet, einfach locker drauf, nicht kompliziert – einfach normal. Und auf gar keinen Fall eine Zicke!“

Betrieb:

Haupterwerb Milchvieh und Ackerbau

160 Hektar Grün- und Ackerland

150 Milchkühe, 150 Rinder, vier Pferde, ein Hund

Kartoffelbauer Peter (34, Kreis Viersen)

Gemeinsam seinen Eltern und seinem Bruder führt Peter den Familienbetrieb am Niederrhein. Neben der Bewirtschaftung der Ackerflächen gibt es auf dem Bauernhof einen Streichelzoo und einen Hofladen, in dem heimische Produkte vermarktet werden. In seiner Freizeit schaut der 1,95 Meter große Landwirt gerne Filme im selbst gestalteten Kinozimmer oder fährt zum Fußball. Peter hat einen bunten Freundeskreis, bezeichnet sich als tolerant, weltoffen und probiert gern Neues aus. Der 34-Jährige wünscht sich, dass seine Frau selbstständig ist und ihr eigenes Leben führt: „Während ich die Feldarbeit übernehme, könnte sie den Hofladen managen. Sie sollte zudem Freundinnen haben und eigene Hobbies. Das ist mir ganz wichtig. Doch mit einem herzlichen Lachen und Köpfchen kann sie mich am besten von sich überzeugen.“

Betrieb:

Ackerbau (Schwerpunkt Kartoffeln)

70 Hektar Ackerfläche

Zwei Lamas, 15 Esel, zwei Hunde, sieben Kaninchen, ein Meerschweinchen, zwei Gänse, vier Enten