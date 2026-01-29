type here...
Neunjähriger in Augsburger Parkanlage misshandelt: Polizei sucht jugendliche Täter
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Neunjähriger in Augsburger Parkanlage misshandelt: Polizei sucht jugendliche Täter

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstagnachmittag kam es in der Augsburger Parkanlage an der Fabrikstraße zu einem Vorfall, bei dem ein neunjähriger Junge von zwei unbekannten Jugendlichen in einen Teich gestoßen wurde.

Überfall in der Parkanlage

Gegen 16:00 Uhr ereignete sich der Vorfall, als zwei etwa 16 Jahre alte, dunkel gekleidete Täter den Roller des Jungen stahlen und auf die Eisfläche des Teichs warfen. Anschließend schubsten sie den Neunjährigen ebenfalls ins Wasser.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. Der Junge, der die deutsch-kroatische Staatsangehörigkeit besitzt, kam mit dem Schrecken davon und blieb glücklicherweise unverletzt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

0
Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne...
Polizeipräsidium Unterfranken

16-jähriger Schüler aus Mainaschaff vermisst: Polizei bittet um Hinweise

0
MAINASCHAFF, LANDKREIS ASCHAFFENBURG – Seit Freitagvormittag wird der 16-jährige...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Flüchtige Männer schießen auf SEK, nach Unfall bei Weißenburg festgenommen

0
Weißenburg – Bei einer spektakulären Flucht vor der Polizei...
Polizei & Co

Messerangriff und Schlägerei in Augsburger Asylunterkunft: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

0
Am Montag, dem 26. Januar 2026, kam es in...
Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...

Neueste Artikel