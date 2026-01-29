Neunjähriger in Augsburger Parkanlage misshandelt: Polizei sucht jugendliche Täter

Am Dienstagnachmittag kam es in der Augsburger Parkanlage an der Fabrikstraße zu einem Vorfall, bei dem ein neunjähriger Junge von zwei unbekannten Jugendlichen in einen Teich gestoßen wurde.

Überfall in der Parkanlage

Gegen 16:00 Uhr ereignete sich der Vorfall, als zwei etwa 16 Jahre alte, dunkel gekleidete Täter den Roller des Jungen stahlen und auf die Eisfläche des Teichs warfen. Anschließend schubsten sie den Neunjährigen ebenfalls ins Wasser.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. Der Junge, der die deutsch-kroatische Staatsangehörigkeit besitzt, kam mit dem Schrecken davon und blieb glücklicherweise unverletzt.