Neunter Sieg im zehnten Spiel | TSV Haunstetten Handball verteidigt Tabellenspitze auch in Nellingen

Neunter Erfolg im zehnten Spiel für die Drittliga-Handballfrauen des TSV Haunstetten: Auch beim württembergischen Traditionsklub TV Nellingen hielten sich die Rot-Weißen schadlos und behielten nach einer hochintensiven Partie mit 27:22 (14:12) die Oberhand.

Der schon obligatorische Fehlstart ließ auch im Stuttgarter Vorort nicht lange auf sich warten: nach dem 1:0 durch einen verwandelten Siebenmeter von Anja Niebert legten die fest entschlossenen Nellinger erst einmal einen 4:0-Lauf hin und der TSV hatte erhebliche Mühe die dynamischen Gastgeber überhaupt zu bremsen. Dies sollte erst nach dem 2:5-Rückstand (8.Minute) besser werden, als man hinten kompakter stand und vorn um einiges konsequenter agierte. Lohn war eine 7:5-Führung nach 16 Minuten und mit gesteigertem Selbstvertrauen kam immer mehr Sicherheit ins Haunstetter Spiel. Eineinhalb Minuten vor der Pause lag man 14:10 in Front, aber anstatt diesen Vorsprung sicher in die Pause zu bringen, ließ man sich von der unkonventionellen Defensive der Einheimischen aus dem Takt bringen. Nellingen fand somit den Anschluss und hatte beim 15:15 (39.) die Auseinandersetzung wieder pari gestellt. Die ohnehin hart geführten Zweikämpfe nahmen jetzt an Intensität noch einmal zu und jeder Ballgewinn wurde auf beiden Seiten euphorisch gefeiert. Die Entscheidung gelang dann glücklicherweise dem TSV mit vier Treffern in Serie nach dem letzten Ausgleich der Gastgeber zum 20:20. Trainer Max Högl zollte seiner Truppe im Anschluss ein großes Lob: „Das war ein hartes Stück Arbeit. Wenn man gesehen hat mit welcher Vehemenz die Nellinger auf uns zugekommen sind, ist es schon erstaunlich, wie wir hier standgehalten haben.“

Nach der Pause am kommenden Wochenende haben die Rot-Weißen das vierte Bayern-Derby gegen die TS Herzogenaurach zum Abschluss der Vorrunde vor sich (4.Dezember, 18 Uhr, AL-Halle).

TSV: Frey, Spindler, Schmid (Tor); Niebert A. (8/6), Walter, Schäfer, Irmler (je 4), Hänsel (3), Joerss (3/1), Smotzek (1), Birnkammer, Knöpfle, Driske

hv