Am Dienstag, 01.12.2020, 18.55 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Hauptstraße/Daimlerstraße ein Verkehrsunfall. Ein Linienbus bot von der Daimlerstraße kommend nach rechts in die Hauptstraße ab. Eine Fußgängerin, die die Hauptstraße an der dortigen Fußgängerfurt überquerte wurde von dem Bus leicht erfasst und umgestoßen.

Beim Aufprall auf die Fahrbahn zog sich die Frau Kopfverletzungen zu. Zunächst wurde von leichteren Verletzungen ausgegangen. Jedoch ist die Seniorin am 03.12.2020 in der Uniklinik verstorben.

Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht und gebeten sich mit der

Polizeiinspektion Gersthofen in Verbindung zu setzen.