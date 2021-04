Neusäß | Falscher Microsoft-Mitarbeiter erbeutet mehr als 11.000 Euro

Am Samstag den 03.04.2021 wurde ein 66-Jähriger Opfer eines Betrügers. Als der Mann in den Vormittagsstunden einen Anruf eines englischsprachigen „Willson Peter“ erhielt, glaubte er ihm, dass er ein Mitarbeiter der renommierten, amerikanischen Softwarefirma Microsoft sei.

Dieser wies ihn auf eine Sicherheitslücke in seinem System hin, durch die der Computer des Angerufenen gehackt worden sei. Das Angebot zur sofortigen Fernwartung durch den freundlichen „Mitarbeiter“ klang verlockend und so wurde durch die installierte Fernwartungssoftware der Rechner des Neusäßer Bürgers durch den Anrufer übernommen. Da der Angerufene den Betrug zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchschaut hatte, vertraute er dem falschen Mitarbeiter auch, als dieser zu Überprüfungszwecken „Scheinbuchungen“ durchführen wollte. Die benötigen TAN-Nummer wurden dem Betrüger mitgeteilt, wodurch dieser dreizehn Buchungen in Höhe von insgesamt über 11.000 Euro tätigen konnte.

Die Polizei warnt vor Betrügern die sich mittels Anrufen, SMS oder Emails als Beauftragte einer namhaften Firma ausgeben. Seien sie vorsichtig mit sensiblen Daten und geben sie diese nicht leichtfertig an Dritte heraus. Hinweise auf weitere Betrugsmaschen erhalten sie unter www.polizei-beratung.de