Neusäß | Gerüstplattform stürzt ein und tötet Arbeiter

Am Donnerstag, den 27.05.2021, kam es im Gemeindeteil Steppach in der Alten Reichsstraße gegen 18:00 Uhr zu einem tragischen Betriebsunfall.

Auf einer Baustelle wurden zwei Arbeiter im Alter von 42 und 31 Jahren verletzt, als Teile einer Gerüst-Plattform auf die in der Baugrube befindlichen Männer stürzen. Der 42-Jährige wurde hierbei so stark verletzt, dass er noch am selben Tag im Krankenhaus verstarb. Der 31-Jährige blieb hingegen leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen bezüglich des Arbeitsunfalls aufgenommen, um die Ursachen des tödlichen Ausgangs zu ermitteln.