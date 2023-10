Neusäss/Hammel – Polizei fahndet weiter nach Sextäter vom Wasserspielplatz

Die Kriminalpolizei bittet alle Personen, die sich am 01.10.2023 (Sonntag) in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr am Wasserspielplatz in Neusäß/ Hammel aufgehalten haben, sich schnellstmöglich unter Tel. 0821/323-3810 zu melden.

In diesem Zusammenhang werden auch Flugblätter an Anwohner sowie im näheren Umkreis des Wasserspielplatzes verteilt.

Flugblatt: 231010_ppswn-zeugenaufruf.pdf (bayern.de)

Siehe auch Bericht vom 02.10.2023

