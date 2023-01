Am Freitagnachmittag kam es in Neusäß zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die weiteren Anwohner wurden umgehend evakuiert und der Brand durch die Freiwilligen Feuerwehren Steppach und Neusäß gelöscht.

Als die Wohnung betreten werden konnte, wurde die 89-jährige Bewohnerin leblos aufgefunden und anschließend mit einer schweren Rauchgasintoxikation in das Universitätsklinikum Augsburg gebracht, wo sie im Laufe des Samstags verstarb.

Über die mögliche Brandursache oder die Schadenshöhe können zum aktuellen Zeitpunkt noch keinerlei Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg laufen derzeit.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.