Neusäß | Ruhestörerin beantwortet Beschwerde mit Glasreiniger-Angriff

In einem Mehrfamilienhaus in Neusäß kam es am späten Freitagabend zu einer Ruhestörung. Eine Mieterin klopfte daher an die Wohnungstüre der Verursacherin.

Diese öffnete die Türe und sprühte ihrer Nachbarin unvermittelt einen Glasreiniger ins Gesicht. Die Geschädigte verspürte ein starkes Brennen der Augen. Sie musste ambulant in einem Rettungswagen behandelt werden, wo ihr die Augen mehrmals mit Wasser gespült wurden.

Die Angreiferin erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

