Eine 62-jährige Frau kaufte am Samstag in einem Discounter an der Lohwaldstraße ein. Sie stellte ihre Tasche mit den Waren in den Einkaufswagen.

Am Backstand stieg ihr eine Frau auf den Fuß. Durch diesen Vorfall wurde die 62-jährige abgelenkt. Dies nutzte der Begleiter der unbekannten Frau aus, griff in die Handtasche und entwendete ihre Geldbörse. Der Diebstahl ereignete sich gegen 13.30 Uhr. Am nächsten Tag fand ein Spaziergänger sämtliche Papiere der 62-jährigen in einer Hecke im Augsburger Stadtteil Bärenkeller wieder auf. Der Geldbeutel und 80,- € Bargeld blieben verschwunden.

