Neustart für Musik und Kultur | Stadt Neu-Ulm plant mehr als 40 Veranstaltungen in der Open Air Saison

Nach der zweijährigen Zwangspause infolge der Corona-Pandemie, während der Kulturveranstaltungen nur im kleinen Rahmen möglich waren, startet die Stadt Neu-Ulm nun zuversichtlich in die neue Open Air Saison.

Der kulturelle Startschuss erfolgt am Samstag, 30. April ab 17.30 Uhr mit der Maibaumfeier und dem anschließenden „Rock in den Mai“ auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz.

Die große Bühne im Glacis ist ab Sonntag, 8. Mai wieder fest in das städtische Kulturprogramm integriert. Rund 30 Veranstaltungen stehen für diesen Sommer auf dem Programm der „Kultur im Glacis“. Dabei dürfen die Musik- und Gesangsvereine bei den traditionellen Sonntagskonzerten genauso wenig fehlen, wie die Auftritte des Heeresmusikkorps Ulm und des Bundespolizeiorchesters. Serenaden, Big Band Sound, Kindertheater, Gottesdienste und Rockkonzerte ergänzen das diesjährige Programm im Stadtpark.

Ebenfalls am 8. Mai, allerdings am Abend, startet das Programm in der Caponniere 4 am Theodor-von-Hildebrandt-Platz und zwar mit einem Jazzkonzert der Band „JazzBreak“.

Insgesamt fünf Jazzkonzerte und zwei Ausstellungen sind für diesen Sommer in und auf der historischen Caponniere geplant.

Ende Juli wird der Museumshof am Edwin-Scharff-Museum wieder mit „Kultur im Museumshof“ bespielt.

Für Samstag, 20. und Sonntag, 21. August plant die Stadt ihr Straßenkulturfestival „Kultur auf der Straße“ und vom 1. bis zum 3. September steht zum Abschluss der Saison die „Literatur unter Bäumen“ auf dem Programm.

Die Stadt Neu-Ulm hat zudem ihr Werbekonzept umgestellt. Mit drei unterschiedlichen Flyern präsentiert die Stadt alle Veranstaltungen von Ende April bis Ende Juni, im Juli sowie im August und September. Die Besucher und Gäste der städtischen Kulturveranstaltungen haben somit einen kompakten Überblick über die verschiedenen Veranstaltungsorte und -termine. Weitere Informationen zum Kulturprogramm gibt es auch auf der Homepage der Stadt Neu-Ulm unter neu-ulm.de/kulturraum

Für 2022 erhofft sich die Stadt Neu-Ulm, dass alle Programmpunkte möglichst wie geplant stattfinden können. Die Veranstaltungen sind nach derzeitigem Stand ohne Corona-bedingte Einschränkungen und Vorgaben geplant. Die Stadt Neu-Ulm appelliert aber dennoch an die Bürgerinnen und Bürger, gegenseitig Rücksicht zu nehmen und bei Krankheitssymptomen die Konzerte und Veranstaltungen nicht zu besuchen.

Für witterungsbedingte Verlegungen oder Ausfälle ist am jeweiligen Veranstaltungstag, spätestens zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn, ein Info-Telefon geschalten, dass darüber Auskunft gibt, ob die Veranstaltung wie geplant stattfinden kann. Die Nummer lautet: 0731 7050 2121.